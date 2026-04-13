饗饗信義店火警「補償方案」出爐！下次免費招待、補償禮券1000元

人氣Buffet「饗饗微風信義店」今日（4月13日）中午發生火警事件，造成數百位民眾緊急疏散。對此，饗賓餐旅集團也公佈補償方案。今日已到店而未用餐的顧客，可享擇期再訪並全額招待；改至其他品牌用餐，或是今日下午、晚餐餐期受影響者，均補償「饗饗餐飲邀請券1,000元」一張。

位於微風信義46樓的「饗饗微風信義店」今日中午11:26，店內鐵板區冒煙起火，饗饗團隊初期滅火與疏散民眾。消防隊共計出動消防車17輛、指揮車4輛，還有消防人員61名與救護車2良到場，最終於11:45撲滅火勢。

針對火災意外，饗賓餐旅除了向民眾致歉之外，並安排3種補償方案。

一、今日中午已到店而未用餐之顧客：公司誠摯邀請原訂位顧客原訂位人數回店用餐，由專人協助安排席位，再訪當日全額餐費由本公司款待。

二、今日中午已到店，後改至其他品牌用餐之顧客：致贈每位貴賓「饗饗餐飲邀請券1,000元」一張。

三、今日下午及晚餐受影響之顧客：協助安排其他分店或品牌用餐，並致贈每位貴賓（含孩童）「饗饗餐飲邀請券1,000元」一張。

饗賓並表示，集團以顧客與同仁安全為首要考量，針對近期欲前往饗饗信義店用餐的顧客，已積極安排專責團隊，協助提供訂位調整服務，未來會持續精進、致力打造更安全的用餐環境。