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城市裡的法式珠寶花園！Chaumet新光三越A9全新開幕 冠冕牆絕美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chaumet尚美巴黎總店的珍珠沙龍（Salon des Perles）。圖／Chaumet提供
Chaumet尚美巴黎總店的珍珠沙龍（Salon des Perles）。圖／Chaumet提供

法國經典珠寶世家尚美巴黎（Chaumet），於新光三越A9開幕全新專賣店正式開幕。擁有近250年「自然主義珠寶商」傳統的Chaumet，特地將巴黎芳登廣場12號的經典美學移植台北，打造「都市中的法式珠寶花園」，帶來兼具工藝底蘊與現代感的沉浸式珠寶體驗空間。

全新專賣店捨棄傳統深藍色門面，改以整面落地玻璃設計，讓光線自然流瀉，空間更顯通透輕盈，弱化距離感同時提升吸引力。店內中央展櫃採不對稱流暢線條，呼應自然靈動韻律，搭配懸浮光影燈飾，營造優雅清新的氛圍。

空間設計融入五大經典亮點。左側白色牆面以金色麥穗雕刻打造「金燦麥田」意象，象徵品牌與自然的深厚連結，暖光暈襯托下猶如陽灑麥海，浪漫又具生命力。右側婚嫁珠寶區以珍珠白搭配金色細節，牆面飾有吊鐘花冠冕浮雕，致敬拿破崙與約瑟芬皇后的愛情傳奇，並紀念波旁帕爾瑪冠冕經典。

VIP鑑賞區以皇家藍打造「藍色珠寶盒」概念，人字拼橡木地板增添溫潤質感，呼應巴黎總部珍珠沙龍風格。區內設有經典冠冕牆，陳列鎳銀冠冕模型，重現芳登廣場冠冕沙龍風華，並可於此試戴並預訂專屬定制冠冕，近距離感受世家頂級工藝。歡慶開幕，品牌更特地展出多件Épi de Blé麥穗系列、Joséphine約瑟芬系列與Bee de Chaumet經典作品，讓人在台北就能感受法式珠寶的優雅魅力。新光三越A9專賣店已正式開幕，歡迎珠寶愛好者與品味人士預約到場鑑賞。

本次開幕同步展出Épi de Blé麥穗系列、Joséphine約瑟芬系列與Bee de Chaumet經典作品。

Chaumet表示，全新專賣店以現代語彙詮釋百年傳承，期望讓台灣消費者在台北就能感受法式珠寶的優雅魅力。新光三越A9專賣店已正式開幕，歡迎珠寶愛好者與品味人士預約到場鑑賞。

Chaumet新光三越A9專賣店麥穗牆面。圖／Chaumet提供
Chaumet新光三越A9專賣店麥穗牆面。圖／Chaumet提供

Chaumet新光三越A9專賣店門口。圖／Chaumet提供
Chaumet新光三越A9專賣店門口。圖／Chaumet提供

Chaumet新光三越A9專賣店中央展櫃。圖／Chaumet提供
Chaumet新光三越A9專賣店中央展櫃。圖／Chaumet提供

模特兒配戴吊鐘花冠冕靈感的Joséphine Soir de Fête 18K白金鑲嵌豪寶石與鑽石項鏈、戒指。圖／Chaumet提供
模特兒配戴吊鐘花冠冕靈感的Joséphine Soir de Fête 18K白金鑲嵌豪寶石與鑽石項鏈、戒指。圖／Chaumet提供

Chaumet新光三越A9專賣店婚嫁珠寶區。圖／Chaumet提供
Chaumet新光三越A9專賣店婚嫁珠寶區。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet 18K黃金戒指，鋪鑲2顆Chaumet獨家88切面六角形切割鑽石，以及明亮式切割鑽石。圖Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K黃金戒指，鋪鑲2顆Chaumet獨家88切面六角形切割鑽石，以及明亮式切割鑽石。圖Chaumet提供

L'Epi de Blé 18K黃金麥穗冠冕。圖／Chaumet提供
L'Epi de Blé 18K黃金麥穗冠冕。圖／Chaumet提供

Chaumet尚美巴黎總店的冠冕沙龍（Salon des Diadèmes）。圖／Chaumet提供
Chaumet尚美巴黎總店的冠冕沙龍（Salon des Diadèmes）。圖／Chaumet提供

VIC空間。圖／Chaumet提供
VIC空間。圖／Chaumet提供

約瑟夫尚美於1919年製作的波旁帕爾瑪金鐘花冠冕。圖／Chaumet提供
約瑟夫尚美於1919年製作的波旁帕爾瑪金鐘花冠冕。圖／Chaumet提供

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