輕巧時尚＋工藝感！S.T. Dupont用精品配件獻給每位獨特女性

母親節將至，現代女性在多重角色中仍保有自我與真實風格。法國經典精品都彭（S.T. Dupont）推出輕巧時尚的Twiggy系列打火機，以三款柔和配色與精湛工藝，為現代母親打造兼具美觀與實用的專屬禮物，回應每位現代女性的真實風格，。

擁有超過150年工藝底蘊的S.T. Dupont，將全新Monogram 1872品牌標誌與經典鑽石菱角紋結合，在光影間呈現細緻層次，完美平衡經典與當代美學。Twiggy系列以修長輕巧的比例設計，方便隨身攜帶，放入手拿包也不佔空間，兼顧俐落感與使用便利性。

全系列推出三款風格選擇：紅金色展現自信活力、藍銀色傳遞沉靜從容，另有與雪茄名牌Romeo y Julieta聯名的亮白金色款，以經典圖騰點綴，優雅又具辨識度。每款均配備2公分寬火炬火焰，點火穩定精準，兼顧外觀與實用性。

品牌表示，。

S.T. Dupont Twiggy母親節系列已正式上市，民眾可至台北信義遠百A13專門店選購，為母親挑選一份貼近她日常的精緻禮物。

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Twiggy X Romeo y Julieta聯名款，12,800元。圖／迪生提供

Monogram 1872 Twiggy – 紅金色款，11,500元。圖／迪生提供