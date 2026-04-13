快訊

伊朗戰爭讓油價飆漲 美財長點名這兩個地區首當其衝

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

連續4年雙媽會！白沙屯媽、大甲媽互動升溫 信徒：感情愈來愈好

聽新聞
0:00 / 0:00

輕巧時尚＋工藝感！S.T. Dupont用精品配件獻給每位獨特女性

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Twiggy系列與雪茄名牌Romeo y Julieta聯名的亮白金色款打火機。圖／迪生提供
Twiggy系列與雪茄名牌Romeo y Julieta聯名的亮白金色款打火機。圖／迪生提供

母親節將至，現代女性在多重角色中仍保有自我與真實風格。法國經典精品都彭（S.T. Dupont）推出輕巧時尚的Twiggy系列打火機，以三款柔和配色與精湛工藝，為現代母親打造兼具美觀與實用的專屬禮物，回應每位現代女性的真實風格，。

擁有超過150年工藝底蘊的S.T. Dupont，將全新Monogram 1872品牌標誌與經典鑽石菱角紋結合，在光影間呈現細緻層次，完美平衡經典與當代美學。Twiggy系列以修長輕巧的比例設計，方便隨身攜帶，放入手拿包也不佔空間，兼顧俐落感與使用便利性。

全系列推出三款風格選擇：紅金色展現自信活力、藍銀色傳遞沉靜從容，另有與雪茄名牌Romeo y Julieta聯名的亮白金色款，以經典圖騰點綴，優雅又具辨識度。每款均配備2公分寬火炬火焰，點火穩定精準，兼顧外觀與實用性。

品牌表示，。

S.T. Dupont Twiggy母親節系列已正式上市，民眾可至台北信義遠百A13專門店選購，為母親挑選一份貼近她日常的精緻禮物。

要不要我幫你把這篇報導**精準壓到400字整**，並調成聯合報標準發稿格式？

Twiggy X Romeo y Julieta聯名款，12,800元。圖／迪生提供
Twiggy X Romeo y Julieta聯名款，12,800元。圖／迪生提供

Monogram 1872 Twiggy – 紅金色款，11,500元。圖／迪生提供
Monogram 1872 Twiggy – 紅金色款，11,500元。圖／迪生提供

Monogram 1872 Twiggy – 藍銀色款，11,500元。圖／迪生提供
Monogram 1872 Twiggy – 藍銀色款，11,500元。圖／迪生提供

法國 母親節

延伸閱讀

超萌MOOMIN童鞋CAMPER買得到！2026春夏TENISSIMO系列點燃網球新時尚

TIFFANY Eternity 砂金石腕表 鑽石時標 優雅浪漫

CHAUMET蜂巢工藝 打造美學日常

LOUIS VUITTON全台首間La Beauté彩妝沙龍

相關新聞

影／500碗彰化排隊名店「阿泉焢肉飯」 肉燥飯只要20元回饋4天

近來，物質節節上漲，各種小吃的漲幅也不小 彰化市排隊名店「阿泉焢肉飯」，卻逆向操作，從12日起至15日一連4天祭出降價措施，原本1碗30元的肉燥飯，現在只要銅板價20元，今天吸引大批民眾排隊買肉燥飯，有人一次包了5碗，由於優惠價只剩3天，民眾要把握機會。

城市裡的法式珠寶花園！Chaumet新光三越A9全新開幕 冠冕牆絕美

法國經典珠寶世家尚美巴黎（Chaumet），於新光三越A9開幕全新專賣店正式開幕。擁有近250年「自然主義珠寶商」傳統的Chaumet，特地將巴黎芳登廣場12號的經典美學移植台北，打造「都市中的法式珠寶花園」，帶來兼具工藝底蘊與現代感的沉浸式珠寶體驗空間。

輕巧時尚＋工藝感！S.T. Dupont用精品配件獻給每位獨特女性

母親節將至，現代女性在多重角色中仍保有自我與真實風格。法國經典精品都彭（S.T. Dupont）推出輕巧時尚的Twiggy系列打火機，以三款柔和配色與精湛工藝，為現代母親打造兼具美觀與實用的專屬禮物，回應每位現代女性的真實風格，。

朴寶劍、劉詩詩站台！CELINE夏日限定漫遊 把南法海岸搬進上海石庫門

法國經典奢侈品牌CELINE今年再度選定上海張園，於4月13日至5月10日推出「Été CELINE夏日限時漫遊」快閃體驗，不僅帶來2026夏季系列全球首發，更首度推出專屬個性化定制服務，法式海濱美學與百年石庫門建築碰撞出全新火花。品牌大使朴寶劍、劉詩詩、王安宇，以及孫千受邀出席，演繹Été CELINE系列所展現的從容風格與自由精神，為夏日揭開序幕。

麥當勞「滿150送麥克鷄塊」！超可愛「貓窩袋、萌背包」用點數帶回家

麥當勞APP自2025年起全面整合「手機點餐」功能與「歡樂送2.0」功能，大幅增加實用性。4月15日起至5月12日，麥當勞並推出手機點餐專屬優惠活動。凡透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券單筆消費滿150元，即天天加碼贈送「4塊麥克鷄塊」1份，限量45萬份，送完為止。4月15日起至6月9日，透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送2.0，並以國泰世華CUBE信用卡付款，更可享最高12%小樹點回饋。

7-ELEVEN地球日出招！點數3倍、燕麥拿鐵省一半 減塑成績單一次看

每年4月22日為世界地球日，7-ELEVEN響應2026年主題「地球力」，發揮永續影響力，以「減廢力、綠食力、循環力、生態力」四大策略實踐「地球永續 你我日常」。迎接世界地球日，4月15日至28日推出購買指定商品享OPENPOINT點數3倍送及CITY燕麥系列飲品第二件半價，不可思議茶BAR使用自帶杯購買指定飲品立折15元，4月15日起活動期間寄件即送「可生物降解寄件袋」等多元優惠活動，也透過「把愛找回來」公益募款平台攜手環境保育團體守護生態，鼓勵消費者在日常隨時付出愛地球的行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。