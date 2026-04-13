朴寶劍、劉詩詩站台！CELINE夏日限定漫遊 把南法海岸搬進上海石庫門

法國經典奢侈品牌CELINE今年再度選定上海張園，於4月13日至5月10日推出「Été CELINE夏日限時漫遊」快閃體驗，不僅帶來2026夏季系列全球首發，更首度推出專屬個性化定制服務，法式海濱美學與百年石庫門建築碰撞出全新火花。品牌大使朴寶劍、劉詩詩、王安宇，以及孫千受邀出席，演繹Été CELINE系列所展現的從容風格與自由精神，為夏日揭開序幕。

本次活動以法國蔚藍海岸為靈感，將南法假日氛圍完整移植至張園。建築外觀呈現巨幅海景視覺，廣場上鋪陳沙丘景致，另設兩座雅致木屋——其一為霜淇淋吧，另一處為騎行與衝浪主題體驗店。步入室內，一層空間以夏日陳設打造，隨處可見經典海濱小屋與巴黎風格室內美學的設計元素。

現場陳列的ÉTÉ CELINE夏日系列，涵蓋女士成衣、配飾系列，及甄選男士系列單品。一層庭院特設乒乓球遊戲區，由此可行至個性化定制空間，提供手袋、小皮具及丹寧單品的專屬服務。步入二層，四個獨立空間繼續沉浸式體驗之旅，包括首飾與高定香水系列主題展陳，照相亭以及私享沙龍。骨董傢俱與定制作品的相映搭配為限時空間的整體設計更添質感。

孫千出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

王安宇出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

孫千出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

王安宇出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

劉詩詩出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」展出Takashi Homma的《New Waves》系列影像，恰如其分地捕捉了夏日精神。圖／CELINE提供

朴寶劍出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

朴寶劍出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

「Été CELINE夏日限時漫遊」一層庭院特設乒乓球遊戲區。圖／CELINE提供

劉詩詩出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」，可為手袋、小皮具與丹寧單品現場壓印專屬圖案。圖／CELINE提供