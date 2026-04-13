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朴寶劍、劉詩詩站台！CELINE夏日限定漫遊 把南法海岸搬進上海石庫門

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE於上海張園舉辦「Été CELINE夏日限時漫遊」。圖／CELINE提供
CELINE於上海張園舉辦「Été CELINE夏日限時漫遊」。圖／CELINE提供

法國經典奢侈品牌CELINE今年再度選定上海張園，於4月13日至5月10日推出「Été CELINE夏日限時漫遊」快閃體驗，不僅帶來2026夏季系列全球首發，更首度推出專屬個性化定制服務，法式海濱美學與百年石庫門建築碰撞出全新火花。品牌大使朴寶劍劉詩詩、王安宇，以及孫千受邀出席，演繹Été CELINE系列所展現的從容風格與自由精神，為夏日揭開序幕。

本次活動以法國蔚藍海岸為靈感，將南法假日氛圍完整移植至張園。建築外觀呈現巨幅海景視覺，廣場上鋪陳沙丘景致，另設兩座雅致木屋——其一為霜淇淋吧，另一處為騎行與衝浪主題體驗店。步入室內，一層空間以夏日陳設打造，隨處可見經典海濱小屋與巴黎風格室內美學的設計元素。

現場陳列的ÉTÉ CELINE夏日系列，涵蓋女士成衣、配飾系列，及甄選男士系列單品。一層庭院特設乒乓球遊戲區，由此可行至個性化定制空間，提供手袋、小皮具及丹寧單品的專屬服務。步入二層，四個獨立空間繼續沉浸式體驗之旅，包括首飾與高定香水系列主題展陳，照相亭以及私享沙龍。骨董傢俱與定制作品的相映搭配為限時空間的整體設計更添質感。

孫千出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供
孫千出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

王安宇出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供
王安宇出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

孫千出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供
孫千出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

王安宇出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供
王安宇出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

劉詩詩出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供
劉詩詩出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」展出Takashi Homma的《New Waves》系列影像，恰如其分地捕捉了夏日精神。圖／CELINE提供
上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」展出Takashi Homma的《New Waves》系列影像，恰如其分地捕捉了夏日精神。圖／CELINE提供

朴寶劍出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供
朴寶劍出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

朴寶劍出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供
朴寶劍出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

「Été CELINE夏日限時漫遊」一層庭院特設乒乓球遊戲區。圖／CELINE提供
「Été CELINE夏日限時漫遊」一層庭院特設乒乓球遊戲區。圖／CELINE提供

劉詩詩出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供
劉詩詩出席上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」活動。圖／CELINE提供

上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」，可為手袋、小皮具與丹寧單品現場壓印專屬圖案。圖／CELINE提供
上海張園「Été CELINE夏日限時漫遊」，可為手袋、小皮具與丹寧單品現場壓印專屬圖案。圖／CELINE提供

「Été CELINE夏日限時漫遊」展出現場。圖／CELINE提供
「Été CELINE夏日限時漫遊」展出現場。圖／CELINE提供

法國 劉詩詩 朴寶劍

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