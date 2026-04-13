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麥當勞「滿150送麥克鷄塊」！超可愛「貓窩袋、萌背包」用點數帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「麥麥貓窩袋」可化身為毛小孩專屬居家小窩。圖／麥當勞提供
「麥麥貓窩袋」可化身為毛小孩專屬居家小窩。圖／麥當勞提供

麥當勞APP自2025年起全面整合「手機點餐」功能與「歡樂送2.0」功能，大幅增加實用性。4月15日起至5月12日，麥當勞並推出手機點餐專屬優惠活動。凡透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券單筆消費滿150元，即天天加碼贈送「4塊麥克鷄塊」1份，限量45萬份，送完為止。4月15日起至6月9日，透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送2.0，並以國泰世華CUBE信用卡付款，更可享最高12%小樹點回饋。

此外，麥當勞APP於4月22日起至4月28日推出限定專屬小遊戲。活動期間，每位會員每日可參與一次轉盤遊戲，有機會獲得APP限定「手機點餐買就送」優惠券，內容包含買指定餐點或套餐就送麥克鷄塊、麥香鷄、麥香魚及勁辣香鷄翅等多款人氣餐點。

麥當勞APP自4月15日早上10:30全新推出「麥粉市集」專區，打造全新品牌精選商品兌換平台，將不定期推出麥當勞品牌獨家周邊商品，可透過M Point兌換。首波推出「麥麥萌選品」，包含「麥麥萌背包」與「麥麥貓窩袋」兩款限定商品。「麥麥萌背包」以麥當勞經典紅黃配色設計，風格俏皮活潑又實用，憑1,000 M Point 加價399元即可獲得。

另款「麥麥貓窩袋」以麥當勞經典外帶紙袋造型為靈感，化身為毛小孩專屬居家小窩，憑 1,000 M Point加價599元。顧客可以M Point兌換兩款商品之加價購優惠券，持優惠券至全台指定100間麥當勞餐廳櫃檯完成付款後即可領取商品，各品項全台限量3,500組，售完為止。

曾於2025年登場的「迷你Q紫薯」，將於4月15日起至5月26日重新回歸，每份5入，單點59元，套餐加購優惠價50元。針對外送平台還推出「雙Q紫薯超值組」、「Q紫薯甜心優惠組」優惠價89元起。4月22日起，麥當勞「隨身輕巧購物袋」也重新回歸，除了經典大麥克款，更增加全新「薯條款」，單個售價99元。

麥當勞「隨身輕巧購物袋」重新回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「隨身輕巧購物袋」重新回歸。圖／麥當勞提供

麥當勞APP限時推出限定專屬小遊戲，有機會獲得APP限定「手機點餐買就送」優惠券。圖／麥當勞提供
麥當勞APP限時推出限定專屬小遊戲，有機會獲得APP限定「手機點餐買就送」優惠券。圖／麥當勞提供

「麥粉市集」首波推出「麥麥萌背包」與「麥麥貓窩袋」兩款限定商品。圖／麥當勞提供
「麥粉市集」首波推出「麥麥萌背包」與「麥麥貓窩袋」兩款限定商品。圖／麥當勞提供

凡透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券單筆消費滿150元，天天加碼贈送「4塊麥克鷄塊」1份。圖／麥當勞提供
凡透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券單筆消費滿150元，天天加碼贈送「4塊麥克鷄塊」1份。圖／麥當勞提供

「麥麥萌背包」採麥當勞經典紅黃配色設計。圖／麥當勞提供
「麥麥萌背包」採麥當勞經典紅黃配色設計。圖／麥當勞提供

「麥麥貓窩袋」以麥當勞經典外帶紙袋造型為靈感。圖／麥當勞提供
「麥麥貓窩袋」以麥當勞經典外帶紙袋造型為靈感。圖／麥當勞提供

麥當勞「隨身輕巧購物袋」袋身100%採用rPET環保再生材質，雙面口袋搭配拉鏈及扣環設計。圖／麥當勞提供
麥當勞「隨身輕巧購物袋」袋身100%採用rPET環保再生材質，雙面口袋搭配拉鏈及扣環設計。圖／麥當勞提供

麥當勞 麥香魚

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