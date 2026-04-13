影／500碗彰化排隊名店「阿泉焢肉飯」 肉燥飯只要20元回饋4天

近來，物質節節上漲，各種小吃的漲幅也不小 彰化市排隊名店「阿泉焢肉飯」，卻逆向操作，從12日起至15日一連4天祭出降價措施，原本1碗30元的肉燥飯，現在只要銅板價20元，今天吸引大批民眾排隊買肉燥飯，有人一次包了5碗，由於優惠價只剩3天，民眾要把握機會。

有70年歷史的「阿泉焢肉飯」，曾獲第1屆500碗獲7碗最高榮譽，但「阿泉焢肉飯」除爌肉有名外，肉臊肉也是一絕，老闆謝泊宏指出，店裡的肉臊肉，不是用機器切的， 而是完全手切，大小塊不一，口感自會不同，而滷汁也不同於爌肉，有獨特的配方調味，不油不膩，反而有固定顧客群。

「阿泉焢肉飯」日前貼出告示，表示店裡肉臊飯從12日起至15日，從30元降到20元，吸引老饕們的關注，連日來，讓原本就大排長龍的隊伍，排得更長，很多人指定要吃肉臊飯，老闆謝泊宏說，這或許會影響每碗65元爌肉飯的銷路，但只要老顧客高興就好。

謝泊宏說，在這個什麼都漲的時代，「阿泉焢肉飯」選擇讓大家吃得更輕鬆一點，但這不是促銷，而是對地方鄉里的心意，感謝鄉親對一路走來對「阿泉焢肉飯」的支持與照顧，所以想用最實在的方式回饋給大家。他說，限時優惠雖然到15日，但也會視狀況不排除延續到17日。

雖然就只差10元，很多老饕卻感受到「阿泉焢肉飯」的誠意，排隊前往買肉臊飯，張姓顧客說，他原本想吃爌肉飯，即再加點肉臊飯，的民眾，得知肉燥飯降價後，也多會再加點1碗肉燥飯；李小姐說，在萬物齊漲時代，「阿泉焢肉飯」很佛心，一口氣買5碗帶回家與家人享用。

近來，物價節節高升，各類小吃也都上漲，但彰化市排隊名店「阿泉焢肉飯」，為回饋鄉親，卻從12日起到15日，每碗肉臊飯售價從30元降為到20元，讓排隊隊伍排得更長。記者劉明岩／攝影

近來，物價節節高升，各類小吃也都上漲，但彰化市排隊名店「阿泉焢肉飯」，為回饋鄉親，卻從12日起到15日，每碗肉臊飯售價從30元降為到20元，讓排隊隊伍排得更長。記者劉明岩／攝影

近來，物價節節高升，各類小吃也都上漲，但彰化市排隊名店「阿泉焢肉飯」，為回饋鄉親，卻從12日起到15日，每碗肉臊飯售價從30元降為到20元，讓排隊隊伍排得更長。記者劉明岩／攝影