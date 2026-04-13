7-ELEVEN地球日出招！點數3倍、燕麥拿鐵省一半 減塑成績單一次看

每年4月22日為世界地球日，7-ELEVEN響應2026年主題「地球力」，發揮永續影響力，以「減廢力、綠食力、循環力、生態力」四大策略實踐「地球永續 你我日常」。迎接世界地球日，4月15日至28日推出購買指定商品享OPENPOINT點數3倍送及CITY燕麥系列飲品第二件半價，不可思議茶BAR使用自帶杯購買指定飲品立折15元，4月15日起活動期間寄件即送「可生物降解寄件袋」等多元優惠活動，也透過「把愛找回來」公益募款平台攜手環境保育團體守護生態，鼓勵消費者在日常隨時付出愛地球的行動。

7-ELEVEN全台門市響應世界地球日，自4月15日起至28日推出指定天素地蔬商品、指定瓶裝水包含PH9.0鹼性離子水PET800、統一UNI water純水PET550、韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水以及統一H2O純水PET1500等享有OPENPOINT點數3倍回饋；此外還可享有指定愛之味燕麥飲、光泉豆漿系列第2件10元、統一陽光高纖燕麥穀奶與無加糖高纖燕麥穀奶第2件優惠。

7-ELEVEN人氣CITY系列同步響應環保行動，CITY CAFE推出使用FSC森林永續認證的主題杯，還與CITY PRIMA精品咖啡攜手自4月15日到4月28日推出指定燕麥拿鐵系列任選第二杯半價優惠活動，推薦燕麥飲風味愛好者。線上OPENPOINT行動隨時取4月20日至4月29日也推出指定飲品優惠組合，另外，「！+？ CAFE RESERVE不可思議咖啡」於4月15日到4月28日推出雨林認證系列跟燕麥拿鐵第二杯半價活動，歡迎消費者以一杯咖啡輕鬆支持地球永續。

不只主打植物奶系飲品，更推出專屬優惠並鼓勵使用自帶杯，從日常喝飲料就能一起減碳、減廢。深受粉絲好評的 CITY TEA燕麥奶茶系列再度回歸，提供「燕麥奶茶」與「燕麥奶青」兩種選擇，4月15日至28日期間加入CITY TEA 60元以上品項第二杯半價優惠，自帶杯再省5元；4月24日至26日更限時加碼任選 2 杯燕麥奶茶系列只要 100 元，現省 60 元超有感！另外，！+？ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶 BAR也同步響應，4月15日至28日購買75元以上飲品享單杯省10元，使用自帶杯還可再現折5元，讓喝好茶也能更環保。

7-ELEVEN持續推廣低碳飲食，販售當令蔬果並開發多款便利即食鮮食商品，自助熱食區嚴選在地農特產提供消費者多元選擇，「蒸玉米」已擴展超過2,500間門市販售，響應世界地球日7-ELEVEN也自4月15日至4月28日凡購買蒸玉米、蒸/烤地瓜、蒸/烤馬鈴薯即可享OPENPOINT點數3倍送，持續提供美味低負擔的熱食提案。而隨著天氣轉熱7-ELEVEN引進多款當令在地水果，包含現在正值產季的「西瓜」、「綠肉香瓜」、「橘肉哈密瓜」、「美濃香瓜」，也推出創意吃法將鳳梨搭配酸甜泰式沾醬「春蜜鳳梨泰泰」等新鮮水果盒。

自有鮮食品牌「天素地蔬」涵蓋一日三餐需求，與知名綠色餐飲品牌主廚共同研發素蔬食料理，本周三起再次攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」推出「南洋風味咖哩飯」、「菇菇毛豆飯糰」，4月15日至4月28日同享「天素地蔬」指定商品OPENPOINT點數3倍回饋，並於全台超過400間天素地蔬複合店推出多款素蔬食零食和解饞小點。

為了讓更多民眾輕鬆實踐綠色寄件生活，7-ELEVEN早在2022年即領先同業推出「可生物降解寄件袋」，推動包裹寄送也能兼顧環保。至今已吸引超過 200 萬人次響應使用，累計減少塑料使用量達25.2公噸。減塑行動持續不間斷，7-ELEVEN自4月15日至5月12日推出寄件送「可生物降解寄件袋」，到全台門市使用交貨便寄件，即可獲得可生物降解寄件袋兌換券，邀請民眾從寄件小事開始，一起為地球盡一份心力。

除了鼓勵民眾自帶環保杯及環保袋、使用循環杯等，7-ELEVEN更攜手供應商、門市等共同減塑，自2022年至今已超過4,900家門市導入製冰機，累計減少超過3.5億個包裝袋冰、減塑超過711公噸，為減少一次性杯蓋5,600家門市已裝設飲料封膜機，亦不主動提供吸管，鼓勵消費者可直接撕開飲用，年減上億個杯蓋，減塑近430公噸；以再生塑料與回收牛奶空瓶製作的100%再生PE塑膠購物袋，每年約可減少超過700公噸的新塑料使用，一同實踐綠色消費。

統一超商率零售業之先，打造循環農業生態鏈，自2023年啟動「永續農場」循環再生計畫，回收門市咖啡渣後再利用農業生技轉化為有機質肥料施做田間，種植玉米、香蕉、美生菜及高麗菜等，再回到7-ELEVEN門市販售；攜手雲林縣新湖合作農場首創以全台唯一魚塭型的「改良式魚菜共生系統」栽植草莓季節性販售，更使用製作超商沙拉產生的廢棄外葉，加入魚菜共生循環系統成為魚類飼料，魚塭池水循環利用再引流種植蔬菜。

不僅如此，統一超商長期關注永續議題，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台於4月至5月間透過7-ELEVEN門市零錢捐分別與兩大環境團體荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會合作，呼籲降低光害、保護本土淺山動物生態，與兩大環境團體於今年度將舉辦超過上千場的環境教育活動；同時OPENPOINT APP線上捐款自4月15日至5月15日號召金門野生動物救援暨保育協會、主婦聯盟、自然保育與環境資訊基金會、珍古德協會共四家環境保育團體捐款支持送指定贈品，用行動守護生態。