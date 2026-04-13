快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN地球日出招！點數3倍、燕麥拿鐵省一半 減塑成績單一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN響應世界地球日，邀全民從日常消費展現「地球力」，4月15日至28日推出購買「天素地蔬」指定商品享OPENPOINT點數3倍送及指定商品優惠。統一超／提供
7-ELEVEN響應世界地球日，邀全民從日常消費展現「地球力」，4月15日至28日推出購買「天素地蔬」指定商品享OPENPOINT點數3倍送及指定商品優惠。統一超／提供

每年4月22日為世界地球日，7-ELEVEN響應2026年主題「地球力」，發揮永續影響力，以「減廢力、綠食力、循環力、生態力」四大策略實踐「地球永續 你我日常」。迎接世界地球日，4月15日至28日推出購買指定商品享OPENPOINT點數3倍送及CITY燕麥系列飲品第二件半價，不可思議茶BAR使用自帶杯購買指定飲品立折15元，4月15日起活動期間寄件即送「可生物降解寄件袋」等多元優惠活動，也透過「把愛找回來」公益募款平台攜手環境保育團體守護生態，鼓勵消費者在日常隨時付出愛地球的行動。

7-ELEVEN全台門市響應世界地球日，自4月15日起至28日推出指定天素地蔬商品、指定瓶裝水包含PH9.0鹼性離子水PET800、統一UNI water純水PET550、韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水以及統一H2O純水PET1500等享有OPENPOINT點數3倍回饋；此外還可享有指定愛之味燕麥飲、光泉豆漿系列第2件10元、統一陽光高纖燕麥穀奶與無加糖高纖燕麥穀奶第2件優惠。

7-ELEVEN人氣CITY系列同步響應環保行動，CITY CAFE推出使用FSC森林永續認證的主題杯，還與CITY PRIMA精品咖啡攜手自4月15日到4月28日推出指定燕麥拿鐵系列任選第二杯半價優惠活動，推薦燕麥飲風味愛好者。線上OPENPOINT行動隨時取4月20日至4月29日也推出指定飲品優惠組合，另外，「！+？ CAFE RESERVE不可思議咖啡」於4月15日到4月28日推出雨林認證系列跟燕麥拿鐵第二杯半價活動，歡迎消費者以一杯咖啡輕鬆支持地球永續。

不只主打植物奶系飲品，更推出專屬優惠並鼓勵使用自帶杯，從日常喝飲料就能一起減碳、減廢。深受粉絲好評的 CITY TEA燕麥奶茶系列再度回歸，提供「燕麥奶茶」與「燕麥奶青」兩種選擇，4月15日至28日期間加入CITY TEA 60元以上品項第二杯半價優惠，自帶杯再省5元；4月24日至26日更限時加碼任選 2 杯燕麥奶茶系列只要 100 元，現省 60 元超有感！另外，！+？ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶 BAR也同步響應，4月15日至28日購買75元以上飲品享單杯省10元，使用自帶杯還可再現折5元，讓喝好茶也能更環保。

7-ELEVEN持續推廣低碳飲食，販售當令蔬果並開發多款便利即食鮮食商品，自助熱食區嚴選在地農特產提供消費者多元選擇，「蒸玉米」已擴展超過2,500間門市販售，響應世界地球日7-ELEVEN也自4月15日至4月28日凡購買蒸玉米、蒸/烤地瓜、蒸/烤馬鈴薯即可享OPENPOINT點數3倍送，持續提供美味低負擔的熱食提案。而隨著天氣轉熱7-ELEVEN引進多款當令在地水果，包含現在正值產季的「西瓜」、「綠肉香瓜」、「橘肉哈密瓜」、「美濃香瓜」，也推出創意吃法將鳳梨搭配酸甜泰式沾醬「春蜜鳳梨泰泰」等新鮮水果盒。

自有鮮食品牌「天素地蔬」涵蓋一日三餐需求，與知名綠色餐飲品牌主廚共同研發素蔬食料理，本周三起再次攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」推出「南洋風味咖哩飯」、「菇菇毛豆飯糰」，4月15日至4月28日同享「天素地蔬」指定商品OPENPOINT點數3倍回饋，並於全台超過400間天素地蔬複合店推出多款素蔬食零食和解饞小點。

為了讓更多民眾輕鬆實踐綠色寄件生活，7-ELEVEN早在2022年即領先同業推出「可生物降解寄件袋」，推動包裹寄送也能兼顧環保。至今已吸引超過 200 萬人次響應使用，累計減少塑料使用量達25.2公噸。減塑行動持續不間斷，7-ELEVEN自4月15日至5月12日推出寄件送「可生物降解寄件袋」，到全台門市使用交貨便寄件，即可獲得可生物降解寄件袋兌換券，邀請民眾從寄件小事開始，一起為地球盡一份心力。

除了鼓勵民眾自帶環保杯及環保袋、使用循環杯等，7-ELEVEN更攜手供應商、門市等共同減塑，自2022年至今已超過4,900家門市導入製冰機，累計減少超過3.5億個包裝袋冰、減塑超過711公噸，為減少一次性杯蓋5,600家門市已裝設飲料封膜機，亦不主動提供吸管，鼓勵消費者可直接撕開飲用，年減上億個杯蓋，減塑近430公噸；以再生塑料與回收牛奶空瓶製作的100%再生PE塑膠購物袋，每年約可減少超過700公噸的新塑料使用，一同實踐綠色消費。

統一超商率零售業之先，打造循環農業生態鏈，自2023年啟動「永續農場」循環再生計畫，回收門市咖啡渣後再利用農業生技轉化為有機質肥料施做田間，種植玉米、香蕉、美生菜及高麗菜等，再回到7-ELEVEN門市販售；攜手雲林縣新湖合作農場首創以全台唯一魚塭型的「改良式魚菜共生系統」栽植草莓季節性販售，更使用製作超商沙拉產生的廢棄外葉，加入魚菜共生循環系統成為魚類飼料，魚塭池水循環利用再引流種植蔬菜。

不僅如此，統一超商長期關注永續議題，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台於4月至5月間透過7-ELEVEN門市零錢捐分別與兩大環境團體荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會合作，呼籲降低光害、保護本土淺山動物生態，與兩大環境團體於今年度將舉辦超過上千場的環境教育活動；同時OPENPOINT APP線上捐款自4月15日至5月15日號召金門野生動物救援暨保育協會、主婦聯盟、自然保育與環境資訊基金會、珍古德協會共四家環境保育團體捐款支持送指定贈品，用行動守護生態。

世界地球日 燕麥

延伸閱讀

配客嘉攜手近30家品牌推「循環風格節」 響應世界地球日

自帶杯加碼折8元！全聯「友善地球」檔期攜米其林綠星主廚推5聯名鮮食

「粉紅超跑」即將起駕！7 ELEVEN女神停駕門市免費限量送咖啡、茶葉蛋

相關新聞

影／500碗彰化排隊名店「阿泉焢肉飯」 肉燥飯只要20元回饋4天

近來，物質節節上漲，各種小吃的漲幅也不小 彰化市排隊名店「阿泉焢肉飯」，卻逆向操作，從12日起至15日一連4天祭出降價措施，原本1碗30元的肉燥飯，現在只要銅板價20元，今天吸引大批民眾排隊買肉燥飯，有人一次包了5碗，由於優惠價只剩3天，民眾要把握機會。

朴寶劍、劉詩詩站台！CELINE夏日限定漫遊 把南法海岸搬進上海石庫門

法國經典奢侈品牌CELINE今年再度選定上海張園，於4月13日至5月10日推出「Été CELINE夏日限時漫遊」快閃體驗，不僅帶來2026夏季系列全球首發，更首度推出專屬個性化定制服務，法式海濱美學與百年石庫門建築碰撞出全新火花。品牌大使朴寶劍、劉詩詩、王安宇，以及孫千受邀出席，演繹Été CELINE系列所展現的從容風格與自由精神，為夏日揭開序幕。

麥當勞「滿150送麥克鷄塊」！超可愛「貓窩袋、萌背包」用點數帶回家

麥當勞APP自2025年起全面整合「手機點餐」功能與「歡樂送2.0」功能，大幅增加實用性。4月15日起至5月12日，麥當勞並推出手機點餐專屬優惠活動。凡透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券單筆消費滿150元，即天天加碼贈送「4塊麥克鷄塊」1份，限量45萬份，送完為止。4月15日起至6月9日，透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送2.0，並以國泰世華CUBE信用卡付款，更可享最高12%小樹點回饋。

7-ELEVEN地球日出招！點數3倍、燕麥拿鐵省一半 減塑成績單一次看

每年4月22日為世界地球日，7-ELEVEN響應2026年主題「地球力」，發揮永續影響力，以「減廢力、綠食力、循環力、生態力」四大策略實踐「地球永續 你我日常」。迎接世界地球日，4月15日至28日推出購買指定商品享OPENPOINT點數3倍送及CITY燕麥系列飲品第二件半價，不可思議茶BAR使用自帶杯購買指定飲品立折15元，4月15日起活動期間寄件即送「可生物降解寄件袋」等多元優惠活動，也透過「把愛找回來」公益募款平台攜手環境保育團體守護生態，鼓勵消費者在日常隨時付出愛地球的行動。

王品請客！姓名有「真淑美麗」同音任一字 加送千元「龍蝦＋龍虎斑」

母親節將至，「王品牛排」自即日起至5月29日期間，推出平日限定的「姓名對對碰」活動。凡符合「真」、「淑」、「美」、「麗」同音任一字並符合條件者，就贈送價值千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，以豪華心意為媽媽送上祝福。

6組泰國名廚攜手！一次享受9道泰式象拔蚌、胭脂蝦、牛小排特色料理

MMHG湘樂餐飲集團旗下的當代海岸料理餐廳COAST，再度攜手泰國觀光局與台北晶華酒店，自即日起至6月30日推出「泰味新境 The Amazing Flavors of Thailand 」第二季企劃。本季以「風味藝廊 A Gallery of Thai Flavors」為主題，集結6間泰國知名餐廳，打造9道式的期間限定套餐，以摩登手法演繹當代泰式料理的多層次風味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。