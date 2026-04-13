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王品請客！姓名有「真淑美麗」同音任一字 加送千元「龍蝦＋龍虎斑」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
姓名中有「真」、「淑」、「美」、「麗」者，王品牛排招待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。圖／王品集團提供
姓名中有「真」、「淑」、「美」、「麗」者，王品牛排招待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。圖／王品集團提供

母親節將至，「王品牛排」自即日起至5月29日期間，推出平日限定的「姓名對對碰」活動。凡符合「真」、「淑」、「美」、「麗」同音任一字並符合條件者，就贈送價值千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，以豪華心意為媽媽送上祝福。

針對母親節用餐需求，王品牛排「王者盛宴」以經典牛小排搭佐菲力牛排，以及香甜細緻的鮭魚，一次體驗三種迷人滋味；「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」重達36oz，並有著外酥內嫩的迷人口感。「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」則是將王品牛小排透過桌邊白蘭地烈焰封香營造儀式感，搭配整隻龍蝦一同留下難忘回憶。

迎接母親節，活動期間的平日時段，凡至王品牛排消費2客套餐，且姓名中有「真」、「淑」、「美」、「麗」中任一同音字，即可獲贈「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。內含有鮮甜龍蝦，搭配肉質細緻的嫩煎龍虎斑，並以龍蝦奶油醬汁調味，呈獻極致海味。

王品牛排「王者盛宴」主餐，使用經典牛小排搭配菲力牛排、鮭魚，一次體驗三種滋味。圖／王品集團提供
王品牛排「王者盛宴」主餐，使用經典牛小排搭配菲力牛排、鮭魚，一次體驗三種滋味。圖／王品集團提供

母親節 龍蝦 王品

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