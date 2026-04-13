白沙屯媽祖起駕 統一集團推出限量「媽祖杯」搶商機

白沙屯媽祖起駕、又到三月瘋媽祖季節。統一企業搶商機，今天宣布與知名飲品「吳家紅茶冰」合作推出限量「媽祖杯」，主打「藝術加持的媽祖賜福，一口平安」，響應媽祖遶境盛事。

統一集團表示，兩款設計有「白沙屯媽祖」以「花中之王」牡丹與「花相」芍藥入畫。牡丹象徵富貴無邊，芍藥則寓意深刻，根、莖、葉、花都能入藥療癒。兩者相襯展現媽祖慈悲守護、撫慰人心的力量，為信眾祈求身心安適。

另一款「山邊媽祖」作品選用「無盡夏」繡球花為主角。淺黃色的花心如晨曦微光，與媽祖霞披鳳冠散發光芒相互呼應。繡球花圓滿姿態賦予時尚且美麗的視覺感，象徵媽祖庇佑生命迎來希望與重生的圓滿。

統一集團表示，「喝茶不只是日常消費，更是一種文化體驗」，透過與玲廊滿藝的合作，希望更多人能在手中的一杯茶裡，感受到台灣在地文化所承載的凝聚力與祝福。

統一透過旗下藝文品牌「玲廊滿藝」媒合，邀請台灣藝術家麗子Emily操刀限量「媽祖杯」。完美揉合傳統民間信仰、當代藝術設計與台灣飲品文化，以「媽祖結合花卉」為主題，讓藝術走出畫廊，隨著茶飲融入大眾生活。向民眾傳遞「一口平安」的溫暖祝福與文化底蘊。

統一集團表示，為深化與傳統信仰趣味互動，玲廊滿藝以「聖杯」及「笑杯」為靈感，期待民眾也能體驗廟宇般的筊杯樂趣，掀起兼具文化深度與趣味的「保平安」消費熱潮。

統一表示，藝術家麗子以虔誠之心入畫，細膩描摹媽祖莊嚴慈悲的神韻。特別選用水彩渲染技法創作，賦予畫面靈動水潤的視覺質感，營造出寧靜祥和、和平慈愛氛圍，傳統信仰在藝術筆觸下展現溫潤而療癒人文力量。

白沙屯媽祖起駕，統一企業集團推出限量「媽祖杯」搶商機。圖／業者提供