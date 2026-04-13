6組泰國名廚攜手！一次享受9道泰式象拔蚌、胭脂蝦、牛小排特色料理

MMHG湘樂餐飲集團旗下的當代海岸料理餐廳COAST，再度攜手泰國觀光局與台北晶華酒店，自即日起至6月30日推出「泰味新境 The Amazing Flavors of Thailand 」第二季企劃。本季以「風味藝廊 A Gallery of Thai Flavors」為主題，集結6間泰國知名餐廳，打造9道式的期間限定套餐，以摩登手法演繹當代泰式料理的多層次風味。

MMHG創辦人林泉所發起的泰味新境主題企劃，今年再度邀請多位泰國指標名廚合作，包括曼谷法餐教父Chef Arnaud、全球首位獲得米其林二星肯定的泰國女主廚Chef Tam，以及新生代主廚Chef Mond等6位名廚。率先登場的小點「花枝／萊姆／辣椒」以及「豬肉／糯米／羅望子」由獲得米其林一星與亞洲50大最佳餐廳的Chef Bo、Dylan Jones操刀，透過多種香料、街頭小吃作為主軸，呈現出泰國東北料理的奔放。

同樣擁有米其林一星與亞洲50大最佳餐廳肯定的Chef Prin，呈現「牛小排／大根／煙燻辣椒醬」，以白蘿蔔與椰子汁慢火熬煮的湯底，搭配燉至軟嫩的牛小排，再佐以泰北特有花椒製成的辣椒醬，帶來絕佳的平衡感。全球首位獲得米其林二星肯定的泰國女主廚Chef Tam，本次打造「鰤魚／海螺／發酵番茄」，將鰤魚與木瓜螺交錯排列，搭配以發酵番茄與蛤蠣清湯製作的澄清醬汁綴以魚子醬，再撒上烘烤椰子碎並點綴橘紅辣油提味，風味清爽細膩。

除此之外，甫獲得米其林指南「年輕主廚大獎」的Chef Mond，本次帶來「象拔蚌／蛤蜊／椰子」，以普吉島經典料理為發想，創出直接奔放的海洋氣息。曼谷法式料理的教父級主廚Chef Arnaud則帶來「胭脂蝦／花生／帕泰」，將經典小吃與法式料理相結合，創造出全新印象；至於Chef Mai Mak以飽滿的泰國蝦搭配蕎麥麵、特製椰香叻沙醬汁，設計「泰國河蝦／蕎麥麵／叻沙」。全套9道式設計，每套3,980元。

胭脂蝦／花生／帕泰。圖／COAST提供

鰤魚／海螺／發酵番茄。圖／COAST提供

豬肉／糯米／羅望子。圖／COAST提供

牛小排／大根／煙燻辣椒醬。圖／COAST提供

泰國河蝦／蕎麥麵／叻沙。圖／COAST提供