王品母親節尋人！對中「真淑美麗」直接請吃龍蝦＋龍虎斑

母親節將至，「王品牛排」邀請消費者牽起身邊的「真淑美麗」一同歡慶這個充滿感恩的節日。即日起至5月29日平日限定，姓名中符合「真」、「淑」、「美」、「麗」同音任一字，內用2客套餐，就款待價值千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，以最豪華的海陸大餐加碼心意。

全台最重要的聚餐日母親節即將來臨，王品集團各餐廳已經開始接受預訂。「王品牛排」展開尋人任務，只要姓名中有「真」、「淑」、「美」、「麗」中任一同音字，即日起到5月29日期間，平日到店消費2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，飽滿鮮甜的龍蝦，搭配肉質細緻的嫩煎龍虎斑，佐以龍蝦奶油醬汁，呈獻極致海味。

「王品牛排」持續演繹經典與新意的完美平衡，成就雙人饗宴：「王者盛宴」經典牛小排以20多種辛香料，淬煉優雅風味，炙烤封香緊鎖飽滿肉汁，搭佐煎炙外酥內嫩的菲力牛排，以及香甜細緻的鮭魚，一次體驗三種迷人滋味，讓難得的時刻，在分享中更顯珍貴。

「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」外酥內嫩，重達36oz的氣勢份量，歷經高溫炙烤與烈焰儀式展演，外層酥香、內裡多汁，搭配奶油蘆筍、香甜蘑菇的大地滋味，以及煙燻番茄橄欖醬佐餐，是全家人共度「精心時刻」的最佳主角。

「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」桌邊白蘭地烈焰封香經典王品牛小排，封存香甜飽滿肉汁，佐以整隻龍蝦，金黃柔軟的焗烤起司，包覆彈牙與甜美，劇場般的儀式感，為難得時刻，演出最盛大的難忘場景。

除了味蕾饗宴，「王品牛排」也為生日壽星、結婚周年訂製專屬慶祝儀式：以「永生花玻璃球」揭開餐期序幕，並獻上「慶生蛋糕禮物盒」、「相片拿鐵」，再餽贈「相片卡」、「結婚周年玫瑰花禮」收藏難得且難忘的回憶。