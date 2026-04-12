IU、張員瑛同款上腳 New Balance春季主打鞋204L、740新色報到

從韓國風行到台灣，結合街頭休閒與插畫藝術的New Balance NB BOY系列，今年以「春遊」為主題，並攜手Peanuts經典角色SNOOPY打造多款布章。New Balance於4月16日至4月19日於華山文創園區打造期間限定《NB樂遊季》，並帶來特別舞台《NB BOY樂遊季：春日大聲唱》，集結高爾宣OSN、Marz23、瘦子E. SO等多組歌手團體連番登場。

New Balance亞太區品牌大使IU、韓國人氣偶像張員瑛與實力女星李沐演繹NB春季造型，分別詮釋本季主打鞋款204L與740的春日穿搭靈感，同時也帶來多款全新配色。

204L承襲1970年代跑鞋靈感，以修長輪廓搭配科技感合成材質與網眼布紋理，本季推出多款清新配色，包霧湖藍、漿果紅、粉霧灰、奶油白，透過柔和色彩增添清新層次。

740延續千禧年代經典跑鞋風格，以開放式針織網布鞋面、分段式中底與流線輪廓呈現潮流外型；雙色網布與立體裝飾片設計提升層次感，本季同樣推出多款全新配色，帶來更多風格選擇。

今年NB BOY系列以經典插畫風格再度回歸，清新的春季配色加入大自然中的花草元素，注入春天氣息。本季也攜手經典漫畫SNOOPY合作限定布章，集結SNOOPY、Charlie Brown與Woodstock等人氣角色，推出多款服飾與三款限定布章，可自由裝飾於服飾或包款上。4月22日前購買NB BOY或指定服飾，即可獲得 SNOOPY限定刺繡布章（隨機贈送，不挑款）。

亞太區全球品牌大使IU身著白色NB BOY上衣、橘色短褲與740鞋款春季新色。圖／New Balance提供

張員瑛穿上204L春季新色「漿果紅」。圖／New Balance提供

李沐演繹NB BOY系列服飾搭配740鞋款。圖／New Balance提供

U204L1ZH，3,680元。圖／New Balance提供

U7402EL，3,280元。圖／New Balance提供