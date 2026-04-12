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IU、張員瑛同款上腳 New Balance春季主打鞋204L、740新色報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
IU、張員瑛分別穿上New Balance 740、204L春季新色鞋款。圖／New Balance提供
IU、張員瑛分別穿上New Balance 740、204L春季新色鞋款。圖／New Balance提供

韓國風行到台灣，結合街頭休閒與插畫藝術的New Balance NB BOY系列，今年以「春遊」為主題，並攜手Peanuts經典角色SNOOPY打造多款布章。New Balance於4月16日至4月19日於華山文創園區打造期間限定《NB樂遊季》，並帶來特別舞台《NB BOY樂遊季：春日大聲唱》，集結高爾宣OSN、Marz23、瘦子E. SO等多組歌手團體連番登場。

New Balance亞太區品牌大使IU、韓國人氣偶像張員瑛與實力女星李沐演繹NB春季造型，分別詮釋本季主打鞋款204L與740的春日穿搭靈感，同時也帶來多款全新配色。

204L承襲1970年代跑鞋靈感，以修長輪廓搭配科技感合成材質與網眼布紋理，本季推出多款清新配色，包霧湖藍、漿果紅、粉霧灰、奶油白，透過柔和色彩增添清新層次。

740延續千禧年代經典跑鞋風格，以開放式針織網布鞋面、分段式中底與流線輪廓呈現潮流外型；雙色網布與立體裝飾片設計提升層次感，本季同樣推出多款全新配色，帶來更多風格選擇。

今年NB BOY系列以經典插畫風格再度回歸，清新的春季配色加入大自然中的花草元素，注入春天氣息。本季也攜手經典漫畫SNOOPY合作限定布章，集結SNOOPY、Charlie Brown與Woodstock等人氣角色，推出多款服飾與三款限定布章，可自由裝飾於服飾或包款上。4月22日前購買NB BOY或指定服飾，即可獲得 SNOOPY限定刺繡布章（隨機贈送，不挑款）。

亞太區全球品牌大使IU身著白色NB BOY上衣、橘色短褲與740鞋款春季新色。圖／New Balance提供
亞太區全球品牌大使IU身著白色NB BOY上衣、橘色短褲與740鞋款春季新色。圖／New Balance提供

張員瑛穿上204L春季新色「漿果紅」。圖／New Balance提供
張員瑛穿上204L春季新色「漿果紅」。圖／New Balance提供

李沐演繹NB BOY系列服飾搭配740鞋款。圖／New Balance提供
李沐演繹NB BOY系列服飾搭配740鞋款。圖／New Balance提供

U204L1ZH，3,680元。圖／New Balance提供
U204L1ZH，3,680元。圖／New Balance提供

U7402EL，3,280元。圖／New Balance提供
U7402EL，3,280元。圖／New Balance提供

NB BOY本季攜手經典漫畫SNOOPY合作限定布章。圖／New Balance提供
NB BOY本季攜手經典漫畫SNOOPY合作限定布章。圖／New Balance提供

NB IU 韓國

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