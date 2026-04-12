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自帶杯加碼折8元！全聯「友善地球」檔期攜米其林綠星主廚推5聯名鮮食

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯10大生態相關商品業績突破16.5億，攜手米其林指南綠星主廚把永續端上桌。圖／全聯提供
全聯10大生態相關商品業績突破16.5億，攜手米其林指南綠星主廚把永續端上桌。圖／全聯提供

全聯近日揭曉2025年營收突破2,200億元、門市總數達1,250家的亮眼成績單，除了強調未來競爭的關鍵不再只是門市數量或價格優勢，而是如何透過線上與線下整合，提供貼近消費者的完整服務之外，更再度強調「六大農業再生宣言」，持續實踐「農民有事，就是全聯的事」之企業承諾。

全聯董事長林敏雄表示，全聯作為本土企業與最大超市，支持台灣農民是企業責任，無論農產品外銷受阻或生產過剩，都會站出來率先提供協助。

全聯行銷部協理劉鴻徵進一步闡述「六大農業再生宣言」的具體成果，涵蓋小農經濟學、平價有機、生態友善、科技農畜、蔬果裸賣與動物福利。其中「小農直採」品牌去年已創下逾16億元業績，今年預計擴展至720家門市；包括老鷹紅豆、黑面文蛤、好欣豬、台灣鯛背肉、官田菱雉菱、放山桂丁雞、小農鮮乳甜點、黑翅鳶米、貓頭鷹鳳梨與諸羅樹蛙綠竹筍等10大商品，去年總業績也突破16.5億元，顯示消費者對永續商品的接受度持續提升。

劉鴻徵強調，全聯正從單一通路升級為「有溫度的數位零售平台」，透過PX Pay 1,100萬會員，全支付700萬會員的數據分析，提供個人化的生活提案服務。在科技應用上，全聯導入AI智能養殖技術，如「台灣鯛背肉」採用漁電共生模式，每年可節省超過1萬噸用水；動物福利方面則推廣人道飼養，「好欣豬」在台東關山好山好水長大，甚至讓乳牛睡水床並由機器自動採乳，讓永續理念真正融入大眾日常。

展望2026年，全聯設定了挑戰2,300億元營收與1,280家門市的積極目標。劉鴻徵協理表示，全聯將持續強化「餐食化」布局，去年熱便當銷量已突破1,200萬個，今年預計推廣至850家店此外，全電商APP將於4月底全新改版，導入AI智慧選品、內容誌與以圖搜圖等功能，滿足消費者全天候的購物需求。在公益面向，全聯透過4大基金會長期投入急難救助與生態復育，20年來累計捐贈已逾34億元，將「通路即公益」的理念深植於品牌核心。

配合農業再生宣言，即日起至5月7日推出「友善地球」檔期。此次攜手2025年米其林指南綠星「TU PANG地坊餐廳」主廚張皓福監製5款美味堂蔬食聯名商品，限時任2件省10元、任3件省20元。生鮮部分，包括AI養殖的台灣鯛背肉、守護諸羅樹蛙棲地的「護蛙筍」以及不使用落葉劑的老鷹紅豆系列商品均祭出限時優惠。

並於長達近1個月期間推出OFF COFFEE自帶杯現折8元優惠活動，指定環保家清商品亦提供買1送1或滿額折扣。大全聯門市並與Gogoro合作推出指定車款立即回饋5,000元，鼓勵消費者從食、用、行全方位實踐友善地球的生活。

AI養殖台灣鯛，省水萬噸，打造永續循環漁業。圖／全聯提供
AI養殖台灣鯛，省水萬噸，打造永續循環漁業。圖／全聯提供

全聯行銷部協理劉鴻徵。記者黃筱晴／攝影
全聯行銷部協理劉鴻徵。記者黃筱晴／攝影

美味堂攜手榮獲2025年米其林指南綠星的「TU PANG地坊餐廳」，由主廚張皓福監製推出5款蔬食聯名，並祭出聯名蔬食、原食系列、雞胸肉、涼拌菜，任2件省10元、任3件省20元。圖／全聯提供
美味堂攜手榮獲2025年米其林指南綠星的「TU PANG地坊餐廳」，由主廚張皓福監製推出5款蔬食聯名，並祭出聯名蔬食、原食系列、雞胸肉、涼拌菜，任2件省10元、任3件省20元。圖／全聯提供

嘉義小農謝汶勳的「護蛙筍」產銷履歷鮮採「綠竹筍」，在竹林中特地保留20公分深的水窪，為台灣保育特有種的諸羅樹蛙打造產卵棲地，樹蛙數量從百餘隻復育超過300隻。圖／全聯提供
嘉義小農謝汶勳的「護蛙筍」產銷履歷鮮採「綠竹筍」，在竹林中特地保留20公分深的水窪，為台灣保育特有種的諸羅樹蛙打造產卵棲地，樹蛙數量從百餘隻復育超過300隻。圖／全聯提供

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