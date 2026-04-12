台中漢神洲際開幕每天湧入10萬人 炸耳音樂、設施問題引怨 業者回應了

台中漢神洲際購物廣場4月10日開幕吸引大量人潮前往開箱新商場，首日吸引10萬來客，接下來還有假日人潮接軌，漢神指出，五六日開幕首三日估計有30萬人潮造訪，業績表現超乎預期。但新商場開幕，被民眾指教的問題也不少，像是開幕日中庭的音樂轟炸，炸耳的音量大到讓消費者、專櫃都受不了，漢神回應，原本開幕當天是想營造熱鬧氛圍，收到民眾的反映後，已調整音樂聲量。

漢神洲際一開幕，搶先體驗的民眾沒想到竟然是被音樂分貝狂炸，甚至走路都嗚著耳朵，專櫃人員介紹商品的聲音也被音樂覆蓋，甚至民眾連在廁所都聽得到音樂大聲播放，有專櫃指出，這樣大聲量的連續播放真的讓人心神耗弱。也有民眾說，音樂超吵，耳朵都快聾了；以為在聽演唱會，跟隔壁說話都要用吼的，也聽不到專櫃人員說話的聲音。

對此，漢神回應，音樂是配合中庭裝置藝術的燈光秀，開幕當天原想營造熱鬧氛圍，所以音樂聲量較大，但看到消費者反映後，當晚已改善音樂聲量，目前音樂聲量已調整正常，在每整點配合3分鐘燈光秀會播放。

另外，開幕廁所也頻傳問題，像是門把一拉就掉、洗手台、馬桶堵住等問題，館內網路沒訊號導致結帳連線速度緩慢等，漢神指出，廁所問題目前全面修繕中，網路緩慢應該是入館人潮過多問題，會再與電信公司商討解決方案。