預算提高、時程加快！全聯砸40億推電子標籤 徹底解決標價爭議

零售龍頭全聯實業近日舉行年度媒體聚會，董事長林敏雄親自證實，為展現改善營運品質的決心，決定將電子標籤計畫的總投資額由去年底宣布的30億元提高至40億元，此預算規模甚至超越全聯本身的資本額，目標是在2028年6月前完成全台門市導入，將時程由原定的3年縮短為2.5年。

全聯決定投入巨資，核心動機在於品牌誠信。因頻繁的促銷活動、各分店可能有不同的限店優惠，門市人員常因忙碌而未能及時更換實體價卡，導致櫃檯結帳金額與架上標價不符，引發消費者不滿與網路負面輿論。

董事長林敏雄感性表示：「『道德』與『誠信』是我非常重視的起家精神。」針對網路上的批評，他坦言：「我們會虛心檢討、改進。」初衷是要給消費者更多優惠而調價，但卻被標價來不及即時更新的網路負評打擊誠信，促使他做了這個決策。「與全球最大零售商Walmart看齊，既然要做，就要一次到位。」

電子標籤的導入不僅是為了解決爭議，更是因應台灣日益嚴重的缺工問題。全聯劉鴻徵協理指出，電子標籤能讓櫃檯收銀機與架上價格即時同步，並強化庫存管理。

「我們統計過，導入後1家店平均可以節省1.5至2個人的人力。」劉鴻徵進一步解釋，這對電商服務「小時達」亦有顯著幫助，「標籤配備燈號閃爍功能，撿貨人員看到閃燈就能快速定位商品，大幅提升配送效率。」

在展店與營收方面，全聯維持強勁動能。2025年合併大潤發後的總營收已達2,200億元，超市數達1,250家、量販則有21家。林敏雄指出，今年全聯將以新社區為重點，預計新開30～40家店，總店數目標挑戰超過1,300家。

劉鴻徵協理補充，全聯正從單一通路升級為「有溫度的數位零售平台」。目前PX Pay會員已達1,100萬，全支付會員也突破700萬大關。未來將結合AI智慧飲食管家、影音直播帶貨等功能，讓消費者不僅是來買東西，更是來體驗生活解決方案。