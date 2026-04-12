傳老闆落跑...路易莎萬華龍山店歇業 數月前評價早露端倪

全台連鎖咖啡店路易莎萬華龍山店驚傳無預警歇業，並傳出積欠房東半年租金，路易莎總部回應，該門市為加盟店，已啟動法律程序處理欠款，同時強調將保障消費者寄杯權益，後續也正評估由新業者接手營運。

這家路易莎咖啡萬華龍山店在Google Map已經打出永久歇業字樣，網路評價累積有3.9顆星，717則評價，近期評價早在3個月前，就曾有網友給一顆星，評論說這家店常常上面寫營業中，卻都沒開門，是還有在營業嗎？

停業消息一傳，網路也引發不少討論，有許多網友留言說，傳出這家店換經營者後，服務態度就變得很糟糕；還有網友驚訝，這間明明生意很好，怎麼會做到倒店？更有網友爆料，說這家店先前修理冷氣的費用也要求分期付款，結果也只付了幾次。