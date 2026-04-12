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3天多去除99%咖啡漬！飛利浦Sonicare「全能亮白刷」瞄準跑咖、手搖族

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦打造期間限定新品上市快閃體驗店，規劃口腔健康檢測體驗、電動牙刷試刷體驗。圖／飛利浦Sonicare提供
飛利浦打造期間限定新品上市快閃體驗店，規劃口腔健康檢測體驗、電動牙刷試刷體驗。圖／飛利浦Sonicare提供

隨著健康意識抬頭與智慧科技普及，飛利浦持續深化個人健康照護布局，鎖定台灣口腔保健需求，正式推出全新「Sonicare專業全能亮白刷」，集結33年研發經驗與核心技術，主打「淨・護・美」一步到位，升級日常潔牙標準。

根據衛福部國民口腔健康調查，全台高達78.7%民眾存在牙周問題，反映多數人雖有刷牙習慣，卻未能有效清除牙菌斑與深入清潔。「刷不乾淨」已成為影響口腔健康的隱形風險，也進一步影響外在自信，從牙齒泛黃、口氣困擾到敏感不適，都是日常常見卻易被忽視的口腔警訊。飛利浦指出，建立正確潔牙方式，是維持整體健康與自信的關鍵起點。

此次新品以全新雙核音波精控馬達為核心，每分鐘最高可達62,000次震動，搭配升級音波流體潔力科技，透過微泡水流深入齒縫與牙齦線等死角，難刷部位清潔效率提升40%，並達到10倍潔淨力與6倍護齦效果。音波擺幅控制於單顆牙有效範圍內，同時結合壓力感測與環狀提示燈設計，能即時提醒使用者避免過度施力，在高效清潔與牙齦保護之間取得平衡。

此外，專業全能亮白刷搭載4大潔牙模式及3種強度，其中專業亮白模式搭配智慧亮白刷頭，透過科學刷毛排列，加強表面拋光效果，3天可多去除99%茶漬、咖啡漬等外源性色素，回應消費者對牙齒亮白與口腔健康的雙重需求，讓潔牙從基礎清潔升級為全面護理。

為了讓消費者可以更實際感受差異，飛利浦於信義新光三越香堤大道廣場打造期間限定快閃體驗店，透過牙菌斑檢測與實機試刷，讓民眾直觀感受「有刷牙不等於刷乾淨」的差異。4月12日開放至晚間21:00，今天剛好要出門逛逛的民眾可以把握體驗機會，從日常開始建立正確潔牙習慣，提升整體口腔健康品質。

飛利浦Sonicare新品上市快閃體驗店可了解更多口腔健康知識與新品試刷體驗。圖／飛利浦Sonicare提供
飛利浦Sonicare新品上市快閃體驗店可了解更多口腔健康知識與新品試刷體驗。圖／飛利浦Sonicare提供

快閃體驗店現場展示微泡水流清除牙菌斑實驗。圖／飛利浦Sonicare提供
快閃體驗店現場展示微泡水流清除牙菌斑實驗。圖／飛利浦Sonicare提供

飛利浦Sonicare正式在台推出全新產品「專業全能亮白刷」，同步打造新品上市快閃體驗店。圖／飛利浦Sonicare提供
飛利浦Sonicare正式在台推出全新產品「專業全能亮白刷」，同步打造新品上市快閃體驗店。圖／飛利浦Sonicare提供

衛福部 飛利浦

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