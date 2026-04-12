橫跨千百年的瓷藝巔峰！佳士得歡慶進駐亞洲40周年 名家珍藏瑰寶齊發

2026年適逢國際拍賣行佳士得（Christie's）進駐亞洲四十年，在四月底的香港亞洲藝術周拍賣即將舉槌，其中4月30日將舉辦兩場重量級中國瓷器專場現場拍賣 ——「福地藏珍 —— 香港藏家集萃」與「愛蓮堂珍藏 —— 中國瓷器八百年」，匯集達文堂、愛蓮堂等頂級私人珍藏，眾多館藏級瓷器齊聚登場，成為本季一大矚目焦點。台北預展將於4月18至19日假台北萬豪酒店舉辦。

「福地藏珍 —— 香港藏家集萃」專場為致敬香港藏家而策劃，58件拍品由達文堂珍藏領銜，集結沐文堂、衡雅堂、頌德堂等重量級收藏，完整體現香江藏家數十年的深厚底蘊與嚴謹品味。達文堂珍藏焦點為清乾隆御製青花釉裡紅九龍鬧海紋梅瓶，氣勢雄渾，紋飾細膩，為本場最高估價重器。同場另有清雍正仿哥釉綬帶耳雙喜寶珠葫蘆尊，釉色溫潤、器型典雅；清康熙郎窯紅釉綠彩暗刻瑞獸螭龍紋長頸瓶色澤豔麗，工藝珍稀。此外，衡雅堂之清乾隆洋彩描金八卦紋琮式瓶、頌德堂銅鍍金捲簾「天下太平」銅人音樂鐘、沐文堂北宋 / 金登封窯白釉珍珠地劃花梅瓶，以及良渚文化玉獸面紋琮等皆為難得一見的藝術瑰寶。

回應市場熱切需求再度回歸的愛蓮堂珍藏為全球頂級私人瓷器收藏之一，專題「中國瓷器八百年」精選20件橫跨宋至清的頂級臻品，來源顯赫、屢經出版與展出，堪稱藝術市場年度盛事。最受關注的重量級拍品為元代青花「錦香亭」圖罐，為英國鐵路局退休基金會舊藏，全球同類題材僅十例，器身青花濃豔、元代雜劇人物場景細緻如生，兼具藝術與歷史價值。其他亮點包括清雍正粉彩過枝福壽雙全盌「清乾隆粉青地描金粉彩開光雉雞松鹿圖透雕雙鳳耳海棠式瓶一對、金代定窯刻龍紋大盤等亦各具特色，展現八百年中國瓷器工藝的巔峰成就。

佳士得亞太區副總裁暨中國瓷器及藝術品部資深專家唐晞殷（Sherese Tong）特地接受聯合報訪問，解說這些重量級典藏傳承、香港私人收藏之美與世代更迭，在梳理新世代藏家的偏好同時，也提供新進場藏家中肯的建議。

Q：我們注意到近年瓷器拍賣中，單一藏家的專場表現非常出色。您如何分析這個現象？

Sherese：我覺得過去三到五年正經歷骨董市場藏家世代替換的交接點。許多從80年代開始收藏的港台老藏家，因年事已高或後人處理遺產，使這些藏品陸續釋出，因為這些老藏家大多有自己的正業，收藏對他們而言是終身愛好，往往「只進不出」，甚至一輩子沒賣過東西，也因此，對市場來說，這些睽違數十年的藏品具有高度的新鮮感與傳承價值，新一代藏家對前輩守護文物的精神也深懷景仰，因此造就拍賣佳績。

Q：佳士得亞洲今年迎來40周年，為什麼決定以「致敬香港收藏家」為主題專場？

Sherese：佳士得自1986年落戶香港至今40年，見證了香港從拍賣一兩個品類到成為繁榮藝術市場的歷程，這一切都有賴於香港私人藏家長期默默支持文化事業，我們希望透過這次專場向這群紮根香港、對藝術有所貢獻的藏家表達敬意。雖然瓷器是主流，但為了呈現香港收藏家的多元化，我們也放入了收存多年的古玉以及18世紀的清代鐘表，盡量讓拍品豐富多樣。

Q：這次「福地藏珍 —— 香港藏家集萃」專場，能介紹一下其中幾位藏家的背景嗎？

Sherese：領銜拍品出自達文堂，主人是香港著名收藏協會「敏求精舍」的兩任主席，對香港文化推動不遺餘力，收藏特點是傳承有序，許多藏品是80、90年代購入後就未曾出現在市場上的新鮮貨。敏求精舍向來秉持老派藏家「一邊收藏一邊學習」精神，成員皆為純粹的藏家，這種對學術討論與收藏純粹性的堅持，使其在國際間備受認可。

另一位重要收藏「木文堂」，主人觀善明博士同樣是敏求精舍成員，他是一位才華橫溢的建築師，其收藏哲學是不「跟大隊」，不追求主流的明清官窯或名家書畫，反而偏好較冷門、偏門的類別，如近代瓷器或金銀器。他甚至編寫了近30本中英文對照的收藏圖錄，以極其謹慎細緻的態度進行分類研究，展現了不同的收藏美學。

Q：適逢上一代藏家釋出珍藏，您觀察到新世代藏家是的收藏美學也一如前輩？或有所不同？

Sherese：較於早期偏好大型、裝飾繁複奔放的乾隆宮廷器，現在不論年輕或資深藏家，都更趨向喜歡小巧、雅致、素雅的東西，例如本次上拍的康熙瓷器「郎窯紅」或雍正單色釉瓷器。大致上，年輕藏家更講求藝術性，並考慮藏品能否融合現代居家環境，例如在書房擺放一件精緻的單色釉小碗或小瓶，會比浮誇的大瓶更適合。

Q：最後，對於想進入瓷器收藏領域的年輕人，您有什麼建議？

Sherese：我建議還是要多跑、多看、先學習 。現在的學習管道比以前豐富許多，除了網路的介紹，應該多去博物館看實物，建立對明清各代風格的概念 。中國內地這幾年博物館事業發展迅速，年輕人應該善用這些資源，先充實知識再行動 。

「愛蓮堂珍藏 — 中國瓷器八百年」現場拍賣領銜拍品，元代青花「錦香亭」圖罐，估價待詢。圖／佳士得提供

「福地藏珍 —— 香港藏家集萃」專場，清雍正 仿哥釉綬帶耳雙喜寶珠葫蘆尊 六字篆書款，估價400萬港元起。圖／佳士得提供

「福地藏珍 —— 香港藏家集萃」專場頌德堂珍藏，清乾隆 銅鍍金捲簾《天下太平》銅人音樂鐘，估價180萬港元起。圖／佳士得提供

「福地藏珍 —— 香港藏家集萃」專場，清乾隆 御製青花釉裏紅九龍閙海紋梅瓶，估價600萬港元起。圖／佳士得提供

「福地藏珍 —— 香港藏家集萃」專場沐文堂珍藏，北宋/金 登封窯白釉珍珠地劃花梅瓶，估價60萬港元起。圖／佳士得提供

「福地藏珍 —— 香港藏家集萃」專場，清康熙 郎窯紅釉綠彩暗刻瑞獸螭龍紋長頸瓶，估價150萬港元起。圖／佳士得提供

「愛蓮堂珍藏 — 中國瓷器八百年」現場拍賣，清乾隆粉青地描金粉彩開光雉雞松鹿圖透雕雙鳳耳海棠式瓶一對，六字篆書款，估價900萬港元起。圖／佳士得提供