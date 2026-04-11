「世紀雙媽會」倒數！foodpanda「一口吃」銷量飆11倍 遶境美食必看

台灣年度宗教盛事「媽祖遶境」即將登場，今年最吸睛的莫過於白沙屯媽祖與大甲媽祖的「世紀雙媽會」。根據foodpanda觀察2025年進香期間數據發現，方便隨手拿取、食用的「一口吃花枝丸」銷量最高飆升11倍；此外，因應遶境期間盥洗不便，能維持清潔體面的「乾洗髮」也成為銷量增長3倍的生存黑馬。

為跟上「粉紅超跑」白沙屯媽祖高速且不定的行蹤，信眾發展出追求效率、單手即食的「一口吃」補給商機，也間接推升外送的買氣，以炸物店「老虎吃雞」為例，脆皮花枝丸銷售額就飆漲11倍，因其方便邊走邊吃，又能快速補充熱量，成為名副其實的行軍聖品；而「打鐵豆花」則在中部悶熱氣溫下發揮消暑實力，清涼仙草冰一碗下肚瞬間降溫，銷量成長高達10倍。

這場長途行軍不僅是信仰的實踐，更是體力的極限挑戰，foodpanda數據顯示遶境期間運動飲料訂單同期成長近4成；而除了現場隨處可見的熱情結緣品，信眾對於祭祀供品的挑選也極具巧思，象徵「大吉大利」的奇異果訂單飆漲3倍，顯示信眾在虔誠祈福之餘，更偏好透過諧音寓意將滿滿「福氣」吃進肚子裡。

此外，民間盛傳大甲媽祖出巡必降甘霖，被信眾尊稱為「雨水媽」，帶動雨具、雨衣等品項銷量穩定成長約1成。

除了遶境期間各種補給品銷量成長外，foodpanda也觀察到中台灣美食外送訂單銷量與平時有顯著差異。台中、彰化地區在遶境期間，「鐵板料理」與「熱騰騰小吃」的訂單量表現最為亮眼；雲林地區的「迪化街紅麵線」搭配「脆皮臭豆腐」的經典組合，成為遶境期間單月訂單量成長的關鍵指標；嘉義地區則由「元爵味黃燜雞米飯」奪冠。

為應援香燈腳，foodpanda自4月12日至4月27日推出限定地區美食外帶自取疊加優惠68折起。

●附註：詳細活動內容以App公告為準。

應援媽祖遶境香燈腳，foodpanda自4月12日至4月27日指定地區外帶自取疊加優惠68折起；遶境期間更帶動鐵板熱食、紅麵線、黃燜雞等中台灣外送品項銷量提升。圖／foodpanda提供

媽祖遶境帶動美食外送平台「一口吃」超夯，花枝丸銷量飆11倍、仙草冰成長10倍。圖／foodpanda提供