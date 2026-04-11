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棒球迷尖叫！漢神洲際「餐廳即觀眾席」引爆話題 2大朝聖名單曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
尚屋進駐漢神洲際6樓，戶外用餐區還能眺望洲際棒球場。圖／屋馬餐飲集團提供
尚屋進駐漢神洲際6樓，戶外用餐區還能眺望洲際棒球場。圖／屋馬餐飲集團提供

台中新地標漢神洲際購物廣場昨開幕，由於商場緊鄰洲際棒球場，館內包括4樓的「nana's green tea」，以及6樓的「尚屋Sangok新韓式烤肉」等2家餐廳的戶外用餐區可眺望台中洲際棒球場，「餐廳即觀眾席」，瞬間引爆球迷熱議。

屋馬餐飲集團表示，集團全新品牌「尚屋Sangok新韓式烤肉」進駐漢神洲際6樓。用餐空間分為室內、戶外，其中戶外用餐區還能眺望洲際棒球場。試營運期間，室內用餐區暫不開放訂位，僅採現場候位制，建議提早前往；另外，戶外用餐區尚未開放，若未來順利開放，民眾將有機會實現「餐廳即觀眾席」。

來自東京自由之丘的「nana's green tea」，台中首店進駐漢神洲際4樓，是全台第2家門店，其戶外用餐區還可以眺望台中洲際棒球場，讓饕客能一邊享用餐點、一邊看球賽。

「nana's green tea」不僅是飲料店，也推出多元的餐點選擇，提供各式抹茶、焙茶、煎茶、紅茶、玄米茶等飲品，還有聖代、蕨餅、蛋糕等甜點，也能享用茶泡飯、烏龍麵、丼飯等美味餐點。

台中漢神洲際廣場昨天盛大開幕，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際廣場昨天盛大開幕，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影

台中漢神洲際廣場昨天盛大開幕，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際廣場昨天盛大開幕，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影

台中漢神洲際廣場昨天盛大開幕，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際廣場昨天盛大開幕，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影

台中洲際棒球場。記者趙容萱／攝影
台中洲際棒球場。記者趙容萱／攝影

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