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SPORTS NATION運動餐廳插旗台中漢神洲際 限定菜色、娛樂系酒牆報到

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
從東泉辣椒醬、大甲芋頭到豐原排骨酥，SPORTS NATION運動餐廳將台中在地熟悉風味翻玩成更具話題感的創意美味。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
從東泉辣椒醬、大甲芋頭到豐原排骨酥，SPORTS NATION運動餐廳將台中在地熟悉風味翻玩成更具話題感的創意美味。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

隨著全新開幕的台中漢神洲際購物廣場引爆在地話題，風靡全台的 SPORTS NATION 運動餐廳也正式進駐。這間被譽為台中最新飲酒聚餐聖地的據點，以極具氛圍感的空間設計、標誌性的娛樂系電子酒精交易所，以及融合台中在地元素的限定創意美食，為中台灣饕客與運動迷打造了一處兼具話題、美酒、饗宴與社交樂趣的全新餐飲地標。

為了擄獲台中消費者的味蕾，SPORTS NATION 特別研發了一系列融入在地靈魂的限定菜色。其中「紐奧良雞翅」巧妙結合了擁有「台中人血液」之稱的東泉辣椒醬，酸辣交織的口感極為涮嘴；「芋泥轟炸起司球」則選用代表性的大甲芋頭，內餡包裹濃郁起司，呈現外酥內綿的鹹甜層次；而「豐原排骨酥義式燉飯」更將古早味排骨酥融入燉飯，以中西合璧的創意勾勒出令人滿足的香氣與鍋氣，展現品牌為台中量身打造的餐飲巧思。

除了美食，SPORTS NATION 最具代表性的「電子酒精交易所」同樣進駐台中，讓顧客能像操作股票般體驗自助取酒的樂趣，為聚餐增添更多互動性與娛樂感。品牌更配合開幕推出多重優惠，包括即日起的多項滿額贈、酒款折抵優惠，以及5月10日前限定的「雙打組合2人餐」優惠。不論是下班小酌、週末放鬆，或是尋找熱血觀賽的絕佳場域，這間全新登場的運動餐廳都已準備好成為台中民眾心中的首選社交空間。

◎SPORTS NATION運動餐廳 台中漢神洲際店

．地址：台中市北屯區崇德路三段865號6樓（漢神洲際購物廣場）

．電話：04-24222779

．營業時間：

＊週日～週四：11:00～23:00

＊週五～週六：11:00～00:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

稱霸全台的大甲芋頭，綿密芋泥包裹柔滑水牛起司後酥炸上桌，外酥內軟、一咬濃郁牽絲，奶香與芋香在口中層層綻放。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
稱霸全台的大甲芋頭，綿密芋泥包裹柔滑水牛起司後酥炸上桌，外酥內軟、一咬濃郁牽絲，奶香與芋香在口中層層綻放。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

SPORTS NATION正式進駐台中漢神洲際購物中心，以融合運動美學、科技感與社交氛圍的空間設計，打造台中最新話題飲酒聚餐新地標。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
SPORTS NATION正式進駐台中漢神洲際購物中心，以融合運動美學、科技感與社交氛圍的空間設計，打造台中最新話題飲酒聚餐新地標。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

以義式燉飯手法翻新經典豐原排骨酥，排骨軟嫩入味、高湯交融出濃郁底蘊、米飯吸飽鹹鮮精華，每一口都香氣逼人、層次飽滿。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
以義式燉飯手法翻新經典豐原排骨酥，排骨軟嫩入味、高湯交融出濃郁底蘊、米飯吸飽鹹鮮精華，每一口都香氣逼人、層次飽滿。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

店內最吸睛亮點之一的自助智慧取酒牆，結合全球首創電子酒精交易所概念，讓消費者邊喝邊玩、自由選酒，體驗充滿互動感與娛樂性的全新飲酒樂趣。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
店內最吸睛亮點之一的自助智慧取酒牆，結合全球首創電子酒精交易所概念，讓消費者邊喝邊玩、自由選酒，體驗充滿互動感與娛樂性的全新飲酒樂趣。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

從超大觀賽螢幕、舒適座位配置到熱鬧有感的聚會氛圍，SPORTS NATION台中店將觀賽、聚餐、小酌與社交娛樂一次整合，成為台中近期最受矚目的必訪餐飲熱點。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
從超大觀賽螢幕、舒適座位配置到熱鬧有感的聚會氛圍，SPORTS NATION台中店將觀賽、聚餐、小酌與社交娛樂一次整合，成為台中近期最受矚目的必訪餐飲熱點。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

甜辣交織的紐奧良雞翅融合「台中人的血液」之稱的東泉辣椒醬，越吃越涮嘴。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
甜辣交織的紐奧良雞翅融合「台中人的血液」之稱的東泉辣椒醬，越吃越涮嘴。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

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