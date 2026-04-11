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SPORTS NATION運動餐廳插旗台中漢神洲際 限定菜色、娛樂系酒牆報到
隨著全新開幕的台中漢神洲際購物廣場引爆在地話題，風靡全台的 SPORTS NATION 運動餐廳也正式進駐。這間被譽為台中最新飲酒聚餐聖地的據點，以極具氛圍感的空間設計、標誌性的娛樂系電子酒精交易所，以及融合台中在地元素的限定創意美食，為中台灣饕客與運動迷打造了一處兼具話題、美酒、饗宴與社交樂趣的全新餐飲地標。
為了擄獲台中消費者的味蕾，SPORTS NATION 特別研發了一系列融入在地靈魂的限定菜色。其中「紐奧良雞翅」巧妙結合了擁有「台中人血液」之稱的東泉辣椒醬，酸辣交織的口感極為涮嘴；「芋泥轟炸起司球」則選用代表性的大甲芋頭，內餡包裹濃郁起司，呈現外酥內綿的鹹甜層次；而「豐原排骨酥義式燉飯」更將古早味排骨酥融入燉飯，以中西合璧的創意勾勒出令人滿足的香氣與鍋氣，展現品牌為台中量身打造的餐飲巧思。
除了美食，SPORTS NATION 最具代表性的「電子酒精交易所」同樣進駐台中，讓顧客能像操作股票般體驗自助取酒的樂趣，為聚餐增添更多互動性與娛樂感。品牌更配合開幕推出多重優惠，包括即日起的多項滿額贈、酒款折抵優惠，以及5月10日前限定的「雙打組合2人餐」優惠。不論是下班小酌、週末放鬆，或是尋找熱血觀賽的絕佳場域，這間全新登場的運動餐廳都已準備好成為台中民眾心中的首選社交空間。
◎SPORTS NATION運動餐廳 台中漢神洲際店
．地址：台中市北屯區崇德路三段865號6樓（漢神洲際購物廣場）
．電話：04-24222779
．營業時間：
＊週日～週四：11:00～23:00
＊週五～週六：11:00～00:00
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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