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Harry Winston海瑞溫斯頓New York系列 將紐約的多元創意閃耀隨身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
紐約城市的塗鴉，已從對於社會、文化、政策的意見表達，轉化為一個城市的創意展現，並為Harry Winston運用成為Graffit系列珠寶的創作靈感。圖／Harry Winston提供
紐約城市的塗鴉，已從對於社會、文化、政策的意見表達，轉化為一個城市的創意展現，並為Harry Winston運用成為Graffit系列珠寶的創作靈感。圖／Harry Winston提供

提及紐約，你腦海中浮現的是商務菁英穿梭的鋼鐵叢林，還是蘇活區塗鴉牆上的奔放色彩？自1932年品牌創立以來，這座世界級的大都會始終是頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的靈魂謬思，紐約兼具都會幹練與創意活力的雙重面向孕育了品牌的藝術涵養，亦成就了高級珠寶中無可取代的靈感泉源。

Harry Winston以此為核心所雕琢而出的New York系列，將大蘋果的多重面貌凝鍊為隨身的閃耀驚喜，其中Graffiti系列，大膽向紐約的街頭文化致敬，利用鮮明色彩與俐落線條展現了自由不羈。Harry Winston以精湛鑲嵌技術，將鑽石與斑斕彩色寶石交織成品牌縮寫「H.W.」，帶來包含耳環、胸針、項鍊的多元形式；這股都會能量同時也展延到手腕之間，將無形時光、曼妙時刻具現為第五大道Avenue系列的三只Classic Graffiti腕表，修長的表殼與塗鴉風格的寶石鑲嵌方式，見證了人生的每一個喜悅時分。

若說Graffiti是紐約的叛逆心靈，同為海瑞溫斯頓（Harry Winston）New York系列下的718 Marble Marquetry系列則代表了第五大道的貴族血脈。該系列汲取Harry Winston旗艦店內經典的黑白大理石美學，以嚴謹結構與材質對比詮釋雋永。工匠們將大理石幾何圖騰轉化為紅寶石、藍寶石、粉紅藍寶石與錳鋁榴石的斑斕輝映，甚至大膽加入黑色尖晶石，透過色彩豐富了筆直銳利的建築輪廓。

兩大系列一街頭、一都會，各自描繪了紐約這座大城市的精彩時分，當人們戴上珠寶也像穿越了洲際、國界、時空的限制，將紐約這座奶與蜜的城市風格隨身召喚、開展無限精彩。

海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry錳鋁榴石鑽石項鍊，祖母綠型切工鑽石為主石、182顆圓形明亮式切工鑽石、10顆長錐型切工鑽石、27顆水滴型切工錳鋁榴石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry錳鋁榴石鑽石項鍊，祖母綠型切工鑽石為主石、182顆圓形明亮式切工鑽石、10顆長錐型切工鑽石、27顆水滴型切工錳鋁榴石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry紅寶石鑽石戒指，祖母綠型切工鑽石主石，另鑲嵌10顆水滴型切工紅寶石、20顆長錐型和圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry紅寶石鑽石戒指，祖母綠型切工鑽石主石，另鑲嵌10顆水滴型切工紅寶石、20顆長錐型和圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕表，18K白金、21.4*36.1毫米、時間顯示、表殼鑲嵌鑽石與粉色藍寶石、面盤鑲嵌粉色和藍色珍珠母貝、粉色藍寶石與藍寶石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕表，18K白金、21.4*36.1毫米、時間顯示、表殼鑲嵌鑽石與粉色藍寶石、面盤鑲嵌粉色和藍色珍珠母貝、粉色藍寶石與藍寶石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓New York系列Graffiti粉色藍寶石與鑽石項鍊，共鑲嵌9顆圓形粉色藍寶石、33顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列Graffiti粉色藍寶石與鑽石項鍊，共鑲嵌9顆圓形粉色藍寶石、33顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry系列從品牌旗艦店的黑白大理石地磚為靈感，將建築透過寶石轉化為色彩的雀躍感受。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry系列從品牌旗艦店的黑白大理石地磚為靈感，將建築透過寶石轉化為色彩的雀躍感受。圖／Harry Winston提供

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