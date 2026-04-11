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Harry Winston海瑞溫斯頓New York系列 將紐約的多元創意閃耀隨身
提及紐約，你腦海中浮現的是商務菁英穿梭的鋼鐵叢林，還是蘇活區塗鴉牆上的奔放色彩？自1932年品牌創立以來，這座世界級的大都會始終是頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的靈魂謬思，紐約兼具都會幹練與創意活力的雙重面向孕育了品牌的藝術涵養，亦成就了高級珠寶中無可取代的靈感泉源。
Harry Winston以此為核心所雕琢而出的New York系列，將大蘋果的多重面貌凝鍊為隨身的閃耀驚喜，其中Graffiti系列，大膽向紐約的街頭文化致敬，利用鮮明色彩與俐落線條展現了自由不羈。Harry Winston以精湛鑲嵌技術，將鑽石與斑斕彩色寶石交織成品牌縮寫「H.W.」，帶來包含耳環、胸針、項鍊的多元形式；這股都會能量同時也展延到手腕之間，將無形時光、曼妙時刻具現為第五大道Avenue系列的三只Classic Graffiti腕表，修長的表殼與塗鴉風格的寶石鑲嵌方式，見證了人生的每一個喜悅時分。
若說Graffiti是紐約的叛逆心靈，同為海瑞溫斯頓（Harry Winston）New York系列下的718 Marble Marquetry系列則代表了第五大道的貴族血脈。該系列汲取Harry Winston旗艦店內經典的黑白大理石美學，以嚴謹結構與材質對比詮釋雋永。工匠們將大理石幾何圖騰轉化為紅寶石、藍寶石、粉紅藍寶石與錳鋁榴石的斑斕輝映，甚至大膽加入黑色尖晶石，透過色彩豐富了筆直銳利的建築輪廓。
兩大系列一街頭、一都會，各自描繪了紐約這座大城市的精彩時分，當人們戴上珠寶也像穿越了洲際、國界、時空的限制，將紐約這座奶與蜜的城市風格隨身召喚、開展無限精彩。
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