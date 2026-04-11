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起司控必朝聖！台灣首間起司選物店「起司日和」匯聚10家職人好滋味

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
馬背起司。圖／起司日和提供
馬背起司。圖／起司日和提供

本土手工起司領銜品牌「Lab Man Mano 慢慢弄」在成立十週年之際，選址台北松山區開啟全新篇章，打造全台首間以起司為核心的生活選物空間「起司日和 Cheese Biyori」。

創辦人陳淑惠從大稻埕的小工坊出發，曾遠赴義大利與日本深造，將新鮮起司帶入台灣國宴與米其林餐廳。如今這座旗艦選物店不僅是起司專賣店，更集結了今年獲選世界百大咖啡店的「Stopover Coffee」咖啡、台北高人氣酸種麵包「Celebread」、世界果醬冠軍柯亞 Keya Jam、兆兆茶行、威石東葡萄酒...等十項頂尖職人品牌，透過「起司風味輪」與文化選書，構築出一場關於本土風土與精緻飲食的生活提案。

店內空間設計以「體驗」為核心，從透明展演區的現場起司製作，到飲食作家親自策劃的閱讀角落，處處展現職人底蘊。店裡全日供應輕食，主餐與沙拉設計採創新「模組化」概念，顧客可依當日心情選擇絲綢乳酪、馬背起司或布里起司等十多種起司，搭配知名酸種麵包與鹽麴雞腿或義式燉菜，體驗截然不同的層次感。在甜點方面，店內更推出融合台義風情的「百香果黑糖剉冰乳花」，將質地如雲朵般輕盈的起司副產品化作清爽甜點，顛覆大眾對乳製品的傳統想像。

除了以起司為主軸的餐飲體驗，「起司日和」更肩負起文化推廣的使命，定期開設「起司小學堂」課程，帶領消費者親歷從凝乳到成型的轉化奧秘。店內同步引進日本高岡錫器與世界果醬大賽金獎產品，讓起司不只是餐盤上的配角，更是連結土地、動物福利與永續生活風格的入口。隨著旗艦店於四月中旬正式開幕，這處鄰近松山機場的空間，正以「適合吃起司的好日子」為名，向國內外饕客展示台灣本土起司發展十年的璀璨成果。

【起司日和 Cheese Biyori】

．地址：台北市松山區民權東路三段103巷3號

．營業時間：星期二～星期六：9:30～20:30

．電話：0910-923-137

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慢慢弄起司全品項。圖／起司日和提供
慢慢弄起司全品項。圖／起司日和提供

慢慢弄創辦人陳淑惠。圖／起司日和提供
慢慢弄創辦人陳淑惠。圖／起司日和提供

「起司日和」位於台北市松山區民權東路三段。圖／起司日和提供
「起司日和」位於台北市松山區民權東路三段。圖／起司日和提供

空間以「體驗」為核心設計，提供新鮮起司商品、起司輕食與飲品、生活道具與閱讀空間。圖／起司日和提供
空間以「體驗」為核心設計，提供新鮮起司商品、起司輕食與飲品、生活道具與閱讀空間。圖／起司日和提供

百香果黑糖剉冰乳花 90元。圖／起司日和提供
百香果黑糖剉冰乳花 90元。圖／起司日和提供

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