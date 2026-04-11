快訊

藍白合進度？黃國昌：跟川伯君子之爭「四月底前應有答案」

《逐玉》完結鬧劇荒？ 玄幻愛情《月鱗綺紀》鞠婧禕×陳都靈狐妖姊妹情超好嗑

逼教廷站隊川普？白宮遭爆「訓斥大使」 還提到另立教宗歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

手上的太空通行證？OMEGA X-33伴阿提米絲2號探索未知 持續進化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
闊劍式指針、草寫的Speedmaster字樣、下沉式的計時積分盤，皆是OMEGA超霸腕表的經典設計語彙。圖／OMEGA提供
闊劍式指針、草寫的Speedmaster字樣、下沉式的計時積分盤，皆是OMEGA超霸腕表的經典設計語彙。圖／OMEGA提供

人類對月球的浪漫想像，在2026年再度化為火箭的引擎轟鳴聲。美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務啟動，展開50多年來首場載人繞月航行，指揮官Reid Wiseman與組員Victor Glover、Christina Koch及Jeremy Hansen，四人手上並皆配戴了經「航太認證」（Space-qualified）的OMEGA超霸系列X-33腕表，在無重力的真空環境中，精準見證了每一秒的美妙與驚奇。

這場任務也讓人回憶起1968年、阿波羅8號首度繞月的經典歷史歷史瞬間，當太空人Jim Lovell消失於月球背面前，留下了經典金句，「We’ll see you on the other side」，當時與任務「隨行」的同樣是超霸的家族時計，同時OMEGA去年並發表了「超霸月之暗面系列」，透過黑色陶瓷、大師天文台機芯與紅白指針等細節，再度致敬傳奇，如此來說，OMEGA亦參與了1969年以來的每一場人類載人登月任務，宛如一張戴上手的「登月通行證」。

而本次阿提米絲2號任務組員配戴的42.25毫米、型號3291.50.00的二代X-33腕表雖選用了1666多功能石英機芯、而非傳統機械機芯，但仍在細節中加入了專為太空任務開發的貼心設計，像是表圈上3、6、9點鐘位置的特殊的圓點與三角形符號，設計初衷是讓飛行員戴著厚重手套時，也能透過觸覺與視覺快速操作雙向旋轉表圈。

X-33事實上更是另一款OMEGA經典腕表3291.50.00的二代作，3291.50.00當時是為了探險火星而發表，X-33則將表圈再經拉絲處理、提升摩擦力，按鈕的阻力也較前一代加強，避免誤觸而開始運作；雖然該只表款已停展，但正是透過這些視覺化或無形的點滴細節，也象徵OMEGA與人類對太空、對未知的無窮探索、持續進化。

OMEGA超霸系列月之暗面腕表，型號310.92.44.51.01.002，黑色陶瓷表殼、9900大師天文台同軸擒縱機芯、時間與日期顯示、計時碼表功能，47萬4,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列月之暗面腕表，型號310.92.44.51.01.002，黑色陶瓷表殼、9900大師天文台同軸擒縱機芯、時間與日期顯示、計時碼表功能，47萬4,000元。圖／OMEGA提供

OMEGA X-33腕表，鈦金屬表殼、42.25毫米、歐米茄1666石英機芯、Gmt兩地時間、鬧鐘、計時功能、星期與日期顯示。圖／OMEGA提供
OMEGA X-33腕表，鈦金屬表殼、42.25毫米、歐米茄1666石英機芯、Gmt兩地時間、鬧鐘、計時功能、星期與日期顯示。圖／OMEGA提供

「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的太空人手上皆配戴了OMEGA超霸X-33腕表，延續了自1969年以來的月球探險傳奇。圖／翻攝自IG@nasa
「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的太空人手上皆配戴了OMEGA超霸X-33腕表，延續了自1969年以來的月球探險傳奇。圖／翻攝自IG@nasa

「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的太空人手上皆配戴了OMEGA超霸X-33腕表，延續了自1969年以來的月球探險傳奇。圖／翻攝自IG@nasa
「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的太空人手上皆配戴了OMEGA超霸X-33腕表，延續了自1969年以來的月球探險傳奇。圖／翻攝自IG@nasa

指揮官Reid Wiseman與組員Victor Glover、Christina Koch及Jeremy Hansen，四人手上皆配戴了經「航太認證」（Space-qualified）的OMEGA超霸系列X-33腕表。圖／翻攝自IG@nasa
指揮官Reid Wiseman與組員Victor Glover、Christina Koch及Jeremy Hansen，四人手上皆配戴了經「航太認證」（Space-qualified）的OMEGA超霸系列X-33腕表。圖／翻攝自IG@nasa

太空人

延伸閱讀

成功回家！阿提米絲2號順利濺落太平洋 人類睽違半世紀再完成繞月任務

美「獵戶座」飛船繞月 創人類離地球最遠飛行紀錄

圖表看時事／阿提米絲2號載人繞月！圖解任務進度 NASA預計後年重返月球

美拚登月 川普想在太空留印記

相關新聞

宜蘭名店奕順軒「1分店」貴5元原因曝！網傻眼：排更久還更貴

宜蘭知名麵包店「奕順軒」深受當地人及遊客喜愛，有網友近日在社群平台 Threads 發文指出，前往奕順軒礁溪店消費時，發現麵包價格感覺變很貴，並在店內架上看到標示說明，發現確實賣比其他分店貴，引發網友討論價格差異與合理性。

起司控必朝聖！台灣首間起司選物店「起司日和」匯聚10家職人好滋味

本土手工起司領銜品牌「Lab Man Mano 慢慢弄」在成立十週年之際，選址台北松山區開啟全新篇章，打造全台首間以起司為核心的生活選物空間「起司日和 Cheese Biyori」。

手上的太空通行證？OMEGA X-33伴阿提米絲2號探索未知 持續進化

人類對月球的浪漫想像，在2026年再度化為火箭的引擎轟鳴聲。美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務啟動，展開50多年來首場載人繞月航行，指揮官Reid Wiseman與組員Victor Glover、Christina Koch及Jeremy Hansen，四人手上並皆配戴了經「航太認證」（Space-qualified）的OMEGA超霸系列X-33腕表，在無重力的真空環境中，精準見證了每一秒的美妙與驚奇。

將一塊漢堡排推向極致！UKAI集團新品牌全球首發 限時3天快閃

當餐飲回歸日常，逾60年歷史的日本UKAI集團選擇以一道平凡的「漢堡排」，作為全新品牌「LE HAMBOURG」的起點。首發餐會不在東京，而是在高雄THE AMNIS然一酒店，於4/28至4/30快閃3天，在Ukai-tei Kaohsiung供應午餐與晚餐席次限量供應。

吃冰招財！Poki百吉新冰登場 吉嶼山茶冰磚茶＋小熊菓子甜點一次滿足

春暖花開，好運隨手可得！國民冰品Poki百吉即日起推出兩款春季開運冰品，「花生好酥雪糕」象徵「好事隨時發生」，融合古早味花生酥與濃郁奶香雪糕，搭配萌系插畫外包裝，讓每一口都是幸福味道。

超萌MOOMIN童鞋CAMPER買得到！2026春夏TENISSIMO系列點燃網球新時尚

隨著網球文化逐漸在台灣運動生活蔚為風潮，邁入50周年的西班牙鞋履品牌CAMPER，今年春夏再次展現了工藝與冒險精神，發表全新以網球為靈感的TENISSIMO系列鞋款，將懷舊精神與當代時髦結合，同時驚喜呈獻與芬蘭國寶IP、MOOMIN姆明的聯名鞋款，更為2026春夏的街頭注入了清新活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。