手上的太空通行證？OMEGA X-33伴阿提米絲2號探索未知 持續進化
人類對月球的浪漫想像，在2026年再度化為火箭的引擎轟鳴聲。美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務啟動，展開50多年來首場載人繞月航行，指揮官Reid Wiseman與組員Victor Glover、Christina Koch及Jeremy Hansen，四人手上並皆配戴了經「航太認證」（Space-qualified）的OMEGA超霸系列X-33腕表，在無重力的真空環境中，精準見證了每一秒的美妙與驚奇。
這場任務也讓人回憶起1968年、阿波羅8號首度繞月的經典歷史歷史瞬間，當太空人Jim Lovell消失於月球背面前，留下了經典金句，「We’ll see you on the other side」，當時與任務「隨行」的同樣是超霸的家族時計，同時OMEGA去年並發表了「超霸月之暗面系列」，透過黑色陶瓷、大師天文台機芯與紅白指針等細節，再度致敬傳奇，如此來說，OMEGA亦參與了1969年以來的每一場人類載人登月任務，宛如一張戴上手的「登月通行證」。
而本次阿提米絲2號任務組員配戴的42.25毫米、型號3291.50.00的二代X-33腕表雖選用了1666多功能石英機芯、而非傳統機械機芯，但仍在細節中加入了專為太空任務開發的貼心設計，像是表圈上3、6、9點鐘位置的特殊的圓點與三角形符號，設計初衷是讓飛行員戴著厚重手套時，也能透過觸覺與視覺快速操作雙向旋轉表圈。
X-33事實上更是另一款OMEGA經典腕表3291.50.00的二代作，3291.50.00當時是為了探險火星而發表，X-33則將表圈再經拉絲處理、提升摩擦力，按鈕的阻力也較前一代加強，避免誤觸而開始運作；雖然該只表款已停展，但正是透過這些視覺化或無形的點滴細節，也象徵OMEGA與人類對太空、對未知的無窮探索、持續進化。
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