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將一塊漢堡排推向極致！UKAI集團新品牌全球首發 限時3天快閃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「LE HAMBOURG」限時餐會的創作中，在保有肉質純粹風味的同時，透過搭配台灣當季蔬菜，融入當代對健康與均衡飲食的重視。圖/Ukai-tei Kaohsiung提供
「LE HAMBOURG」限時餐會的創作中，在保有肉質純粹風味的同時，透過搭配台灣當季蔬菜，融入當代對健康與均衡飲食的重視。圖/Ukai-tei Kaohsiung提供

當餐飲回歸日常，逾60年歷史的日本UKAI集團選擇以一道平凡的「漢堡排」，作為全新品牌「LE HAMBOURG」的起點。首發餐會不在東京，而是在高雄THE AMNIS然一酒店，於4/28至4/30快閃3天，在Ukai-tei Kaohsiung供應午餐與晚餐席次限量供應。

「LE HAMBOURG」限時餐會，將漢堡排從既有的料理框架中抽離，重新回到「肉的本身」。選用日本田村牧場但馬牛血統的頂級和牛，經手工拍打塑形，以龍眼木炭火直火烹調，使外層形成細緻焦香，內裡則保有柔嫩與豐沛肉汁。龍眼木獨有的溫潤木質香氣，隨著火焰滲入肉質之中，為和牛油脂的甘甜增添更深層的風味表情。此料理僅以鹽與胡椒調味，讓風味更加純粹而深刻。

此次由UKAI海外事業行政主廚岡本讓（Okamoto Yuzuru）親自來台坐鎮，將尚未正式對外公開的品牌概念，首次完整呈現於餐桌。岡本主廚長年深耕鐵板料理領域，擅長以精準火候與細膩手法，讓食材展現風味巔峰。他認為，料理應回歸「簡單美味」的本質，不過度加工、不掩蓋原味，而是將其特性發揮至最大。

此次「LE HAMBOURG」限時餐會的創作中，岡本主廚以「漢堡排」這一道日本國民美食為主軸，嘗試以更簡單而直觀的方式，讓饕客重新認識這道熟悉的料理。透過搭配台灣當季蔬菜，使整體風味更加清爽且富有層次，呈現出一種既純粹又貼近當代生活的飲食偏好。整體呈現延續UKAI一貫的專業技術與對火候的精準掌握，展現出難以在家複製的風味層次。

席次有限，訂位可洽：https://the-amnis.com/LeHamburg-stories，或07-9730122。

嚴選台灣當季蔬菜，呈現風土之味的自然層次。圖/Ukai-tei Kaohsiung提供
嚴選台灣當季蔬菜，呈現風土之味的自然層次。圖/Ukai-tei Kaohsiung提供

以當季食材鋪陳的風味舞台，展現UKAI對食材本質的尊重與詮釋，勾勒出一場回歸純粹的料理體驗。圖/Ukai-tei Kaohsiung提供
以當季食材鋪陳的風味舞台，展現UKAI對食材本質的尊重與詮釋，勾勒出一場回歸純粹的料理體驗。圖/Ukai-tei Kaohsiung提供

岡本主廚長年深耕鐵板料理領域，擅長以精準火候與細膩手法，引導食材在最適當的時間點展現其風味巔峰。圖/Ukai-tei Kaohsiung提供
岡本主廚長年深耕鐵板料理領域，擅長以精準火候與細膩手法，引導食材在最適當的時間點展現其風味巔峰。圖/Ukai-tei Kaohsiung提供

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