吃冰招財！Poki百吉新冰登場 吉嶼山茶冰磚茶＋小熊菓子甜點一次滿足

春暖花開，好運隨手可得！國民冰品Poki百吉即日起推出兩款春季開運冰品，「花生好酥雪糕」象徵「好事隨時發生」，融合古早味花生酥與濃郁奶香雪糕，搭配萌系插畫外包裝，讓每一口都是幸福味道。

百吉另與花蓮人氣佳興檸檬汁合作的「佳興檸檬棒棒冰」及「佳興蜂蜜檸檬棒棒冰」，清新酸甜，象徵「加薪好運」。新品將陸續在家樂福、全聯、愛買及各大便利商店上架，為春天帶來清涼又吉祥的好運體驗。

此外，台灣精品茶飲新勢力吉嶼山茶（GEEYU）於台中黎明店試營運，結合百年茶廠工藝與在地小農食材，推出「吉嶼冰磚系列」、「琥珀紅・茶磚奶」、「輕烏龍・茶磚奶」等新品，打造從茶湯到冰磚的完整儀式感。旗艦店內也導入姊妹品牌小熊菓子精緻甜點，包括層次分明的蛋塔與現灌奶芙，讓茶飲時刻增添甜蜜驚喜。

Poki百吉推出兩款開運冰品，「花生好酥雪糕」寓意「好事」隨時「發生」，「佳興檸檬棒棒冰」應援你的「加薪」好運。圖/Poki百吉提供

Poki百吉棒棒冰與花蓮必排「佳興檸檬汁」強強聯手，推出「佳興檸檬棒棒冰」、「佳興蜂蜜檸檬棒棒冰」。圖/Poki百吉提供