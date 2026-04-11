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超萌MOOMIN童鞋CAMPER買得到！2026春夏TENISSIMO系列點燃網球新時尚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CAMPER再度發揮幽默指數，帶來以網球為靈感的2026春夏的TENISSIMO系列形象宣傳。圖／CAMPER提供
CAMPER再度發揮幽默指數，帶來以網球為靈感的2026春夏的TENISSIMO系列形象宣傳。圖／CAMPER提供

隨著網球文化逐漸在台灣運動生活蔚為風潮，邁入50周年的西班牙鞋履品牌CAMPER，今年春夏再次展現了工藝與冒險精神，發表全新以網球為靈感的TENISSIMO系列鞋款，將懷舊精神與當代時髦結合，同時驚喜呈獻與芬蘭國寶IP、MOOMIN姆明的聯名鞋款，更為2026春夏的街頭注入了清新活力。

本次TENISSIMO系列將經典網球文化視為繆思，系列靈魂首推Pelotas Arie鞋款保持經典87顆球型橡膠底的優異緩震特色，再透過360度環繞縫線提升耐用度；材質並選用輕量化再生聚酯纖維，結合細緻織紋處理，讓鞋面呈現低調的霧面光澤，每一步都像跟1970年代的網球巨星致敬。

針對現代人追求的機能美感，Karts2鞋款則展現了科技與時尚的平衡甜蜜點，搭載創新的Rexage中底與Vibram Ecostep大底，展現絕佳抓地力與回彈感，讓每一步都像在草地揮拍般輕盈。而專為女性設計的Anita則散發優雅的坡跟弧度，人體工學設計搭配Ortholite®鞋墊與TPU大底，打破好看不好走的迷思。

除成人鞋款，CAMPER與MOOMIN的聯名童鞋更是春夏為活力小童獻上的驚喜彩蛋！鞋款結合品牌經典的不對稱設計，帶來紅色皮革涼鞋、黃白運動鞋、綠白高筒鞋與白色芭蕾平底鞋等四款萌作，同時鞋款的正面、側面都有著姆明家族的調皮身影。

CAMPER官方代理喜事國際並針對母親節推出優惠方案：4月11日起由台北信義誠品會員日率先開跑、4月16日起全台門市與官網商品9折起（新品除外），亦可親洽CAMPER忠孝SOGO、遠百信義A13、誠品南西、SOGO新竹巨城等店詢問。

CAMPER TENISSIMO系列Anita鞋款，6,580元、另有黑色款。圖／CAMPER提供
CAMPER TENISSIMO系列Anita鞋款，6,580元、另有黑色款。圖／CAMPER提供

CAMPER TENISSIMO系列Karst2運動鞋，6,980元。圖／CAMPER提供
CAMPER TENISSIMO系列Karst2運動鞋，6,980元。圖／CAMPER提供

CAMPER X MOOMIN聯名系列高筒運動鞋，3,080元。圖／CAMPER提供
CAMPER X MOOMIN聯名系列高筒運動鞋，3,080元。圖／CAMPER提供

CAMPER X MOOMIN聯名系列皮革運動童鞋，3,080元。圖／CAMPER提供
CAMPER X MOOMIN聯名系列皮革運動童鞋，3,080元。圖／CAMPER提供

CAMPERTENISSIMO系列Pelotas Ariel黑色款，9,780元。圖／CAMPER提供
CAMPERTENISSIMO系列Pelotas Ariel黑色款，9,780元。圖／CAMPER提供

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