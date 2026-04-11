全球爆紅「泡泡星球」沉浸展6月10日開幕 必玩打卡天堂香港首登場

風靡全球的沉浸式家庭體驗 「泡泡星球體驗展」（Bubble Planet Experience） 首度登陸香港，將於6月10日在啟德郵輪碼頭揭幕。這是繼紐約、洛杉磯、倫敦、新加坡、米蘭等十多個城市成功展出後，首登香港結合科技、藝術與感官沉浸的奇幻展覽，將帶來前所未有的冒險旅程。

展覽佔地約27,000平方英尺，設有11個主題展區，包括「泡泡海洋」帶來深層寧靜，「無限空間」用鏡面與光影創造無盡幻境，以及「水底泡泡」再現深海奇景。巨型泡泡、充氣建築與VR體驗交錯呈現，打造一個色彩、光影與感官交織的奇妙宇宙。

主辦方Exhibition Hub與Last Bullet Productions表示，此次香港首展適合家庭、朋友聚會、校外教學及企業創意活動，旨在提供安全、趣味與視覺兼具的沉浸式樂園。自全球巡演以來，「泡泡星球體驗展」已吸引超過500萬名訪客。

門票即日起於官方網站開售。

「泡泡星球體驗展」是一場激發想像力並喚醒內心童真的沉浸式體驗，透過VR技術、主題房間、奇幻場景等多種形式激發無限想像。圖/主辦單位提供

這段獨特的旅程將帶領訪客進入一個奇妙世界，讓各種形式的泡泡栩栩如生地呈現。圖/主辦單位提供