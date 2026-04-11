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全球爆紅「泡泡星球」沉浸展6月10日開幕 必玩打卡天堂香港首登場
風靡全球的沉浸式家庭體驗 「泡泡星球體驗展」（Bubble Planet Experience） 首度登陸香港，將於6月10日在啟德郵輪碼頭揭幕。這是繼紐約、洛杉磯、倫敦、新加坡、米蘭等十多個城市成功展出後，首登香港結合科技、藝術與感官沉浸的奇幻展覽，將帶來前所未有的冒險旅程。
展覽佔地約27,000平方英尺，設有11個主題展區，包括「泡泡海洋」帶來深層寧靜，「無限空間」用鏡面與光影創造無盡幻境，以及「水底泡泡」再現深海奇景。巨型泡泡、充氣建築與VR體驗交錯呈現，打造一個色彩、光影與感官交織的奇妙宇宙。
主辦方Exhibition Hub與Last Bullet Productions表示，此次香港首展適合家庭、朋友聚會、校外教學及企業創意活動，旨在提供安全、趣味與視覺兼具的沉浸式樂園。自全球巡演以來，「泡泡星球體驗展」已吸引超過500萬名訪客。
門票即日起於官方網站開售。
地點：香港九龍啟德承豐道33號，啟德郵輪碼頭地下A行李大堂
時間：周一至周四及周日10:00～19:00／周五及周六10:00～20:00
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