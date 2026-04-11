台東縣府攜手20家品牌 赴新竹巨城推廣慢經濟精品

台東縣政府為深化跨縣市產業連結，今明兩天在新竹遠東巨城購物中心1樓廣場辦理「東窩禮！台東直送山海好物集結」展售會，現場集結在地選品、六感手作體驗；台東縣府財經處長章正文指出，這場活動取自「Don’t worry!」諧音，不僅是將友善土地的禮讚交到新竹人手中，更準備多重實體回饋，讓消費者有感體驗台東熱情。

台東縣府財經處指出，這不只是一場市集，精選的20家品牌核心靈魂正是「慢經濟」，將「自然、真實、友善」轉化為具備「綠色競爭力」的精品。

為落實減塑生活，現場推出驚喜活動，民眾只要完成拍照打卡，即可獲得限量精美摺疊碗與摺疊杯，此外更祭出超值好禮，凡消費滿千元即可參加抽獎，獎項涵蓋台東星級飯店住宿券、熱氣球體驗券及多款臺東產業概念設計禮品，讓民眾在購物的同時，也能預約下一場東台灣之旅。

財經處說，除了與一般民眾分享，活動更精準對接科技城的產業特性，深耕企業綠色採購（ESG）。具觀察，台東產品的永續特質正好能回應企業需求，現場特別安排與竹科園區福委代表對話，不僅推介具故事性的伴手禮與獎勵旅遊提案，更現場發放福委會專屬折價券，透過實質優惠建立長期B2B策略夥伴關係，創造企業與地方共榮的雙贏局面。

財經處表示，除了好物，現場更積極推廣永續旅行概念。由「南迴永續旅行聯盟」帶來提案，強調「拿掉過多包裝、走入在地部落」，傳遞低碳足跡的旅行哲學，這正是慢經濟中「深度且具獨特性」的靈魂。為了讓大家徹底沉浸在台東氛圍裡，現場更準備了手作工藝體驗，邀來台東新生代藝人高偉勛、吱吱郭芝吟現場開唱，邀民眾來走走，在繁忙的都會生活中，品味台東直送的綠色生活提案。

台東縣政府為深化跨縣市產業連結，今明兩天在新竹遠東巨城購物中心1樓廣場辦理「東窩禮！台東直送山海好物集結」展售會。記者王駿杰／攝影