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盤點2026母親節蛋糕＋早鳥優惠一次看！今年趨勢「花意與果香」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
麗緻坊母親節限定蛋糕「伯爵夫人」。圖/麗緻坊提供
麗緻坊母親節限定蛋糕「伯爵夫人」。圖/麗緻坊提供

母親節檔期進入預購高峰，各大飯店與餐旅品牌提前布局甜點市場，從法式經典、花語設計到茶系風味，今年母親節蛋糕主打「優雅花系」與「輕盈果香」，也宣告2026母親節甜點大戰正式開打。

台北君悅酒店全館餐廳於母親節周末已達7成訂位率，母親節蛋糕於4月底前享有早鳥88折。此外，寶艾西餐廳消費滿6千元或雲錦中餐廳享用10人包廂桌席，即可至一樓引雅珠寶兌換限量進口珍珠項鍊。5月底前於全館餐廳不限金額消費，即可以850元優惠加購法國頂奢巧克力禮盒，5月10日前再加贈康乃馨。此外，Baguette禮品烘焙坊以「獻給媽媽的時光」為主軸推出5款甜蜜贈禮，包括酸甜口味的「她的日常溫柔」、巧克力與茶交織的「她的柔光記憶」，以及創意之作「她的燦爛光景」。

由麗緻餐旅集團旗下麗緻坊推出的母親節限定蛋糕「伯爵夫人」，以法式經典「總統蛋糕」為靈感，由榮獲ICIF國際金牌的主廚團隊手工製作。蛋糕以莓果與伯爵茶為主，結合草莓慕斯、覆盆子玫瑰醬與伯爵紅茶布雷，底層搭配牛奶巧克力酥餅，呈現酸甜與茶香交織的多層次口感。「伯爵夫人」即日起至5月10日開放預訂，定價1,680元，4月26日前預訂享早鳥價1,580元。

同樣主打花意設計的還有JR東日本大飯店台北推出的母親節蛋糕「心之花語」。由點心房主廚黃伯欽領軍設計，以花語概念打造開心果慕斯主體，內層包覆玫瑰莓果凍與藍莓起司蛋糕，整體風味清新輕盈。飯店同步推出「抹茶歐貝拉」與「玄米栗子巴斯克」兩款甜點，強化日系甜點特色。3款蛋糕皆為6吋1,200元，即日起開放預購，4月24日至5月10日可取貨。

位於松山文創園區的誠品行旅則以花園為靈感，推出母親節蛋糕「緋霧盛綻」。蛋糕融合紅玉紅茶慕斯、檸檬香堤與莓果巧克力甘納許，呈現茶香與果韻並存的春日風味。此次也結合花藝設計，由首席花藝師打造粉色康乃馨主題花束，推出蛋糕與花束限量組合，早鳥預購至4月15日，最高優惠達400元，強調「甜點＋花禮」的浪漫組合。

此外，寒舍餐旅旗下台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐與寒居酒店則聯合推出母親節限定蛋糕「玫荔心花」，以玫瑰與荔枝為風味核心，5吋售價1,580元，4月30日前預購可享9折優惠與會員折扣。販售期間自4月13日至5月17日。

誠品行旅首席花藝師Ursula設計的花束，延續松菸花園的自然語彙，為節日添上一抹靜謐心意。圖/誠品行旅提供
誠品行旅首席花藝師Ursula設計的花束，延續松菸花園的自然語彙，為節日添上一抹靜謐心意。圖/誠品行旅提供

JR東日本大飯店台北母親節限定蛋糕「心之花語」以開心果慕斯為主體，包覆酸甜玫瑰莓果凍與藍莓起司蛋糕。圖/JR東日本提供
JR東日本大飯店台北母親節限定蛋糕「心之花語」以開心果慕斯為主體，包覆酸甜玫瑰莓果凍與藍莓起司蛋糕。圖/JR東日本提供

「玫荔心花」母親節蛋糕。圖/寒舍餐旅提供
「玫荔心花」母親節蛋糕。圖/寒舍餐旅提供

台北君悅酒店「獻給她的時光」母親節系列蛋糕，每款7吋1,680元，4月底前享早鳥88折。圖/台北君悅提供
台北君悅酒店「獻給她的時光」母親節系列蛋糕，每款7吋1,680元，4月底前享早鳥88折。圖/台北君悅提供

母親節 甜點

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