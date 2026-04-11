宜蘭名店奕順軒「1分店」貴5元原因曝！網傻眼：排更久還更貴

宜蘭知名麵包店「奕順軒」深受當地人及遊客喜愛，有網友近日在社群平台 Threads 發文指出，前往奕順軒礁溪店消費時，發現麵包價格感覺變很貴，並在店內架上看到標示說明，發現確實賣比其他分店貴，引發網友討論價格差異與合理性。

該名網友表示，自己原本覺得麵包價格「似乎變貴」，進一步查看後發現店內貼有告示，內容寫著「礁溪店麵包比宜蘭店、羅東店貴5元，因薪資、配送成本較高所致」。原PO因此直言，未來可能改到羅東店消費，並認為人潮相對較少，也較方便一次購買其他麵包店商品。

貼文曝光後，引發不少網友熱議。有部分民眾認為價格差異可能與觀光區特性有關，留言指出「可能賣台北客吧！」、「就是吃定你們來礁溪住宿的」、「因為礁溪外來客特別多，懂得都懂」。也有人分享實際消費經驗，「上次去也有看到，決定之後去宜蘭市買，礁溪店貴5元人又超多，雖然礁溪店的小姐服務態度也很好，但人真的太多，不能好好選，結帳每條線都排超長」。

另有網友從經營角度分析指出，分店人力與人潮差異可能導致成本不同，認為將成本反映在售價上「還算合理」，並表示消費者可依需求選擇分店購買，「願意接受再買即可」。也有人舉例指出，「有些手搖飲北部也比南部貴5元，還好吧」、「其實還好，明碼標價願意買就買，就跟有些飲料店不同地區價格不一樣差不多」。

此外，奕順軒礁溪店的Google評論中也可見類似討論，有網友提到「麵包比宜蘭與羅東店貴5元」、「偶爾去買，最近看到有標示說因為礁溪店成本比較高所以價格比其他店多5元，排隊排更久還要更貴的意思嗎？」。