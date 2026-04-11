荷包不痛！星空電影院搭500甜、冠軍調酒 搶限量早鳥票過最chill的母親節

今年母親節，不再只是吃飯送禮。三聯演義宣布攜手 Skyline Film 推出母親節限定企劃 THANK YOU, MOIMOI，結合城市夜景、Silent Cinema、500甜夢幻甜點與冠軍調酒，打造期間限定的城市夜景電影體驗。活動將於5月8日至5月10日在 Dream Plaza 登場，並自即日起開放早鳥預購，原價 1,380元，目前限量100張優惠每人999元。

本次企劃以「感謝生命中始終第一名的她」為核心概念，跳脫傳統母親節單一角色設定，邀請民眾帶上媽媽、閨蜜、另一半，甚至是好好犒賞自己，透過一場城市夜景電影，收藏今年最有記憶點的五月。

Skyline film 星空電影院。圖／三聯演義提供

Skyline Film 最大特色在於 rooftop silent cinema 形式，觀眾可在台北 skyline 與 Taipei 101 夜景陪伴下，戴上專屬耳機沉浸觀影，兼具私密感與儀式感。此次母親節片單更精選 《媽媽咪呀Mamma Mia!》 與 《真愛挑日子One Day》，以前者歡樂明亮的母女情感、後者細膩動人的人生陪伴，回應「感謝生命中始終第一名的她」主題，讓不同世代都能在電影情節中找到共鳴。

活動現場同步推出冠軍調酒限定酒款，以及由三聯演義策劃的 500甜夢幻甜點，讓電影體驗從味覺到視覺都完整升級。本次酒款特別邀請 Bar Without 品牌總監、2024 World Class Taiwan 台灣區冠軍高永霈 操刀，以「分享熱情」為靈感，設計兩款主題雞尾酒與一款無酒精特調，讓不同觀影情境都能找到最適合自己的微醺節奏。

其中酒款 《艷紅微醺 · Forever Young》，以桂花的優雅花香融合龍眼蜜及桑椹天然酸度，接續洛神、西瓜與葡萄柚的豔紅果香調性，整體清新柔和、層次細膩，象徵母親永遠年輕、溫柔綻放的光彩。

另一款話題酒作 《世界第一等媽咪》，則以草莓與藍莓的甜美果韻為核心，透過低壓蒸餾保留果香的燒酌與琴酒堆疊尾韻，最後帶出一抹細緻微啤酒香氣。以一句「妳是我的第一名！」向所有母親致敬，也呼應本次企劃「感謝生命中始終第一名的她」的核心情感，成為最具記憶點的母親節敬酒儀式。

此外，現場也同步推出無酒精限定特調 《喜怒哀樂酸甘甜－愛情研究院之媽媽我愛妳》，以帶有迷人鮮味的日本玉露茶融合蜂蜜檸檬的酸甘甜層次，口感平衡滑順，搖蕩冰鎮後更加清爽，象徵一路走來媽媽陪伴我們走過的喜怒哀樂與酸甘甜，也讓不飲酒的媽媽、閨蜜與親子族群，都能共享這場充滿情感的城市夜晚。

調酒圖示意。圖／三聯演義提供

主辦單位表示，早鳥方案推出後，預期將吸引年輕女性、母女客群與夫妻族群搶訂。為回饋首波支持者，早鳥票除享 999 元優惠外，更希望透過這次合作，把母親節從單純節日消費，轉化為更具生活風格與情感記憶的城市提案。無論是和最懂妳的姐妹微醺看電影，或帶媽媽共享夜景時光，都能在 Skyline Film 找到屬於彼此的浪漫節奏。

購票連結：https://www.accupass.com/event/2604020535359451211390

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Thank you MOIMOI限量早鳥價999優惠中。圖／三聯演義提供