《魅影巨星》最致命的雙女主羈絆！情感傷痕化為血腥驚悚

由A24發行並交由鬼才導演大衛羅利執導的《魅影巨星》，一部會徹底顛覆你預期的非典型電影。

安海瑟薇這次頂著一頭充滿漂壞焦慮感的金髮，化身為傳奇流行天后「聖母瑪莉」...她站上舞台的強大氣場與私下情緒潰堤的脆弱眼神，就足以讓人深陷於這場絢爛卻又無比危險的流行漩渦。

導演巧妙揉合了多位現實巨星的影子，將那份被大眾仰望卻又必須獨自承受身分認同撕裂的痛苦，刻畫得絲絲入扣。

整部片最迷人的情緒張力，莫過於安海瑟薇與麥凱拉柯爾之間的對手戲。

魅影巨星／劇照

麥凱拉柯爾飾演的服裝設計師珊，宛如這場華麗瘋狂中的定海神針；用極度冷靜、理性甚至帶著幾分抽離的姿態，去承接瑪莉那波濤洶湧的索求。

兩人之間曾經親密、如今疏遠卻又被迫相互依附的複雜關係，散發著一種超越友誼的深刻羈絆：

如果瑪莉是燃燒自己的太陽，那珊就是那片看似冷酷卻包容一切的深海

台詞交鋒間展現的火花與壓迫感，是最讓人屏息的看點。

隨劇情推演，電影的調性會迎來令人意想不到的轉折。

本以為只是場探討演藝圈秘辛與幕後情感的劇情片，但在中後段大膽注入了懸疑與超自然元素。

當兩人為復出舞台進行準備時，過去未解的情感傷痕不再只是心理層面的負擔，而是開始具象化為某種詭譎甚至帶有血腥色彩的驚悚氛圍。

魅影巨星／劇照

隨著舞台準備步入尾聲，場景逐漸限縮，宛如一齣幽閉窒息的室內舞台劇，深刻探討著觀眾與巨星之間那種近乎獻祭般的相互吞噬。

《魅影巨星》無疑是一場極致的感官饗宴...強烈對比色彩的運用以及如絲綢般滑順的轉場，讓人彷彿置身於一場華麗卻令人窒息的夢境。

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