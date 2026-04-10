家樂福超市再度插旗嘉義縣 朴子市文明南店盛大開幕

家樂福超市再度插旗嘉義縣，位於朴子市文明南路上的文明南店10日盛大開幕，鄰近縣立體育館、週六夜市，以及信仰中心朴子配天宮與鎮安宮，具備高度人流與生活聚集優勢，開幕後可望進一步提升周邊生活機能。

開幕式由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、文明南店店長廖美枝、平和里里長蘇黃寶玉以及地主等人共同剪綵見證。

家樂福超市文明南店營業面積超過300坪，兩層樓的社區型超市將會提供日常用品、雜貨零食、有機蔬果、代客料理熟食，包括新上市的鐵板麵與蔥油餅，以及牛排與鮭魚等，補足地方消費需求，預計將成為朴子市區內重要的民生採購據點。

開設於嘉義縣朴子市的全新超市，展現家樂福持續深耕社區型零售市場布局與決心。吳國憲說，家樂福超市文明南店以「三餐好鄰居」為定位，特別規劃營業時間自清晨6時開始至晚間11時，滿足不同時段的消費族群，期待能給晨間學子溫暖的補給站。

賣場空間除了寬敞流暢的動線設計外，更因應當地消費需求，將「DAISO大創百貨」與「迪卡儂」以專區形式帶進朴子市，讓消費者無需進入嘉義市中心，即可享有多元購物選擇，節省往返驅車時間；也設計「歡樂世界」讓居民帶著大小朋友愉快玩樂。

另外，文明南店販售非籠飼雞蛋，與消費者共同守護母雞福利，攜手消費者實踐永續理念。

吳國憲表示，家樂福超市文明南店的開幕，為當地居民帶來更便利、更親民的一站式購物空間，主打貼近消費者日常生活，並提供生鮮蔬果、即食熟食與生活用品，滿足快速採買的需求。

延續過去於嘉義縣太保市展店的成功經驗，大量的人潮足見地方市場潛力強勁可期。隨著據點逐步拓展，家樂福正在完善嘉義地區的服務網絡。

廖美枝表示，新店開設預期將帶動周邊商業發展與就業機會成長，未來也將以在地需求為核心，提供更貼近生活的服務體驗。

歡慶新店開幕，文明南店推出多重優惠活動吸引消費者目光。多樣商品買一送一、 限時瘋狂價、品牌好禮贈、消費滿額贈、指定銀行刷卡優惠等。

藍鑽蝦、舒潔衛生紙、柔匠衛生紙、高露潔牙膏、原味本舖冰棒等買一件送一件；家樂福便當最低僅68元，備有雞腿、排骨、鯖魚等多種口味選擇；代客鐵板麵加荷包蛋搭配蜜香紅焙烏龍開幕應援價88元。

代客千層三星蔥油餅搭配美式咖啡開幕應援價60元；百分之百無添加最高等級的歐式麵包均一價69元/個、家樂福美式烤肉雞265元/隻。多重好康齊發，邀請民眾前來體驗全新購物據點。