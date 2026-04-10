快訊

精準掌握考官閱卷20秒重點 「先工作再考試」成她公職上榜秘訣

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福超市再度插旗嘉義縣 朴子市文明南店盛大開幕

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
家樂福超市文明南店營業面積超過300坪，規劃為兩層樓的社區型超市。圖／業者提供
家樂福超市文明南店營業面積超過300坪，規劃為兩層樓的社區型超市。圖／業者提供

家樂福超市再度插旗嘉義縣，位於朴子市文明南路上的文明南店10日盛大開幕，鄰近縣立體育館、週六夜市，以及信仰中心朴子配天宮與鎮安宮，具備高度人流與生活聚集優勢，開幕後可望進一步提升周邊生活機能。

開幕式由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、文明南店店長廖美枝、平和里里長蘇黃寶玉以及地主等人共同剪綵見證。

家樂福超市文明南店營業面積超過300坪，兩層樓的社區型超市將會提供日常用品、雜貨零食、有機蔬果、代客料理熟食，包括新上市的鐵板麵與蔥油餅，以及牛排與鮭魚等，補足地方消費需求，預計將成為朴子市區內重要的民生採購據點。

開設於嘉義縣朴子市的全新超市，展現家樂福持續深耕社區型零售市場布局與決心。吳國憲說，家樂福超市文明南店以「三餐好鄰居」為定位，特別規劃營業時間自清晨6時開始至晚間11時，滿足不同時段的消費族群，期待能給晨間學子溫暖的補給站。

賣場空間除了寬敞流暢的動線設計外，更因應當地消費需求，將「DAISO大創百貨」與「迪卡儂」以專區形式帶進朴子市，讓消費者無需進入嘉義市中心，即可享有多元購物選擇，節省往返驅車時間；也設計「歡樂世界」讓居民帶著大小朋友愉快玩樂。

另外，文明南店販售非籠飼雞蛋，與消費者共同守護母雞福利，攜手消費者實踐永續理念。

吳國憲表示，家樂福超市文明南店的開幕，為當地居民帶來更便利、更親民的一站式購物空間，主打貼近消費者日常生活，並提供生鮮蔬果、即食熟食與生活用品，滿足快速採買的需求。

延續過去於嘉義縣太保市展店的成功經驗，大量的人潮足見地方市場潛力強勁可期。隨著據點逐步拓展，家樂福正在完善嘉義地區的服務網絡。

廖美枝表示，新店開設預期將帶動周邊商業發展與就業機會成長，未來也將以在地需求為核心，提供更貼近生活的服務體驗。

歡慶新店開幕，文明南店推出多重優惠活動吸引消費者目光。多樣商品買一送一、 限時瘋狂價、品牌好禮贈、消費滿額贈、指定銀行刷卡優惠等。

藍鑽蝦、舒潔衛生紙、柔匠衛生紙、高露潔牙膏、原味本舖冰棒等買一件送一件；家樂福便當最低僅68元，備有雞腿、排骨、鯖魚等多種口味選擇；代客鐵板麵加荷包蛋搭配蜜香紅焙烏龍開幕應援價88元。

代客千層三星蔥油餅搭配美式咖啡開幕應援價60元；百分之百無添加最高等級的歐式麵包均一價69元/個、家樂福美式烤肉雞265元/隻。多重好康齊發，邀請民眾前來體驗全新購物據點。

家樂福超市再度插旗嘉義縣，位於朴子市文明南路上的文明南店10日盛大開幕。圖／業者提供
家樂福超市再度插旗嘉義縣，位於朴子市文明南路上的文明南店10日盛大開幕。圖／業者提供

超市 朴子 家樂福

延伸閱讀

漢神洲際購物廣場開幕 預估未來可帶動逾500億元經濟動能

知名圓可頌專賣店「獻烘焙」 快閃漢神洲際購物廣場

全聯2026年業績拚2,300億元、店數目標1,280店

Global Mall 拿下高雄車站商場！臺鐵首座地標型百貨拚明年底開幕

相關新聞

漢神洲際購物廣場開幕 預估未來可帶動逾500億元經濟動能

國揚集團（2505）與台灣人壽策略合作、總投資金額逾120億元的「漢神洲際購物廣場」10日正式開幕。國揚集團創辦人侯西峰表示，這是漢神購物中心第三代旗艦店，攜手20餘國、超過500家品牌，預估未來可帶動附近商圈逾500億元經濟動能。

知名圓可頌專賣店「獻烘焙」 快閃漢神洲際購物廣場

台中百貨購物市場再添新地標！漢神洲際購物廣場10日正式開幕，中部人氣圓可頌專賣店「獻．烘焙iminding」也同步進駐，以「快閃店」形式於B1樓層營運，櫃位鄰近停車場入口，方便顧客順路進場消費。

吃炭火漢堡排不用再衝台北了！「漢堡排嘉」四月底進駐台中勤美誠品

來自日本東京原宿的炭火燒烤漢堡排名店「漢堡排 嘉（Hamburg Yoshi）」，4月底即將在台中勤美誠品綠園道開設台中首店，這也是品牌自2024年登陸台灣以來，繼中和環球購物中心店、台北大巨蛋店、與CITYLINK 南港店之後的全台第四家分店。

「全家」冰品盛典報到！網紅台味、日韓果系、趣味口感齊發 限量「冰棒套」快收集

迎接初夏吃冰季，「全家」話題新冰全面開賣，即日起推出「夏日盛典冰品大賞—冰友總凍員」抽抽樂活動，集結網紅台味、日韓果系、趣味口感三大陣容，4月28日前購買指定冰品任2件即享85折、任選3件最高再抽0元優惠。不僅如此，滿3件加19元或滿6件即可免費獲得海外爆紅的「冰棒套」，「全家」藍綠條紋、台灣藍白拖等款式限量必搶。

「粉紅超跑」即將起駕！7 ELEVEN女神停駕門市免費限量送咖啡、茶葉蛋

全民矚目的2026年白沙屯拱天宮媽祖進香「粉紅超跑」，即將於4月12日深夜起駕，已吸引超過46萬名香客報名、一路追隨女神腳步。為了讓香客補給不斷、休息有靠山，7 ELEVEN提前部署，針對中部進香沿線門市備貨量全面提升2倍，部分門市更設置「香客補給專區」；若女神聖駕榮幸親臨7-ELEVEN門市...

空調購機黃金檔期開跑！日立冷氣4月買享雙重優惠 送好禮再抽百萬現金

2026年「第36屆台北電器空調影音3C大展」將於即日起至4月13日在台北世貿一館登場，匯聚各大品牌家電新品。其中，日立冷氣以強調高效節能與智慧科技的產品表現持續受到市場青睞，並已連續17年拿下銷售第一。為回應消費者長期支持，趁著4月為空調早鳥購機黃金檔期，推出雙重促銷活動，搶攻夏季前換機需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。