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法國百年香氛品牌TRUDON旗艦店進駐台中漢神洲際

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
法國百年香氛品牌TRUDON旗艦店，進駐台中漢神洲際購物廣場。記者宋健生/攝影
法國百年香氛品牌TRUDON旗艦店，進駐台中漢神洲際購物廣場。記者宋健生/攝影

法國百年貴族香氛品牌「TRUDON」進駐台中漢神洲際購物廣場，打造全台最大沉浸式體驗旗艦店。業者標榜首度結合花店、居家空間與香檳，重現法式皇室生活，瞄準中台灣高端客層商機。

創立於1643年的法國貴族香氛品牌TRUDON，打造出全世界第一款100%蜂蠟香氛蠟燭。近400年來，從路易十四、拿破崙到現今法國總理，皆選用TRUDON蠟燭，成為法式皇室與品味的象徵。

TRUDON作為至今仍唯一保有製蠟師制度的品牌，持續延續其經典工藝。首度在台中漢神洲際廣場，打造全台最大，將近30坪的沉浸式體驗旗艦店，同時也是台中首間獨立門市，以居家空間融合凡爾賽花園為靈感，打造一處結合香氣與生活風格的法式香氛空間。

店內以凡爾賽花園為靈感延伸，店鋪陳大面積綠色磁磚，透過深淺不一的層次變化，營造如花園般的自然景致。空間中規劃花藝區域，攜手花藝師打造期間限定展覽；除展出花藝創作外，現場亦可選購花束，讓香氣與花藝成為可被帶走的日常風景，延伸品牌對自然與感官的細膩詮釋。

台中漢神洲際旗艦店的空間設計，特別與丹麥設計品牌101 Copenhagen合作，透過雕塑感家具與器物選品，營造更完整的居家氛圍。

同時將TRUDON經典香氛蠟燭與擴香融入空間之中，與北歐設計語彙相互交織，讓氣味、空間與生活風格在同一場域中自然展開，呈現細緻而完整的當代居家體驗。

獨家引進Trudon家族第四代Jérôme Trudon 所釀造的法國金獎小農香檳，延續法式生活藝術。更呼應TRUDON燭杯設計亦源自香檳冰桶靈感，寬口與俐落四角輪廓，更堅持由義大利 Vinci村工匠手工吹製，體現珍稀且延續至今的工藝傳承。

業者標榜首度結合花店、居家空間與香檳，重現法式皇室生活。記者宋健生/攝影
業者標榜首度結合花店、居家空間與香檳，重現法式皇室生活。記者宋健生/攝影

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