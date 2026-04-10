漢神洲際購物廣場開幕 預估未來可帶動逾500億元經濟動能

國揚集團（2505）與台灣人壽策略合作、總投資金額逾120億元的「漢神洲際購物廣場」10日正式開幕。國揚集團創辦人侯西峰表示，這是漢神購物中心第三代旗艦店，攜手20餘國、超過500家品牌，預估未來可帶動附近商圈逾500億元經濟動能。

侯西峰也預告漢神洲際購物廣場的營運目標，他說，總營業面積達6.6萬坪的漢神洲際購物廣場，今年開幕首年，業績將衝刺70億元，明年完整營運的一年，業績可望突破百億元大關，未來則以200億元為目標。

10日開幕典禮，由台中市長盧秀燕與國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏、台灣人壽董事長許舒博、中信金控（2891）秘書長高人傑、台灣人壽總經理莊中慶等人共同主持，產商界代表500餘人到場見證。

盧秀燕指出，台中市人口持續成長，帶動工商發展更加繁榮，近年多座大型百貨、商場紛紛進駐，營運表現亮眼；以新光三越、遠東百貨為例，全台「店王」都在台中，Costco全球「店王」也在台中，顯示台中消費力與市場規模具高度競爭力。

盧秀燕提及，漢神洲際購物廣場投資金額受疫情、戰爭及原物料上漲影響，由原本的60億元倍增至120億元，展現企業看好台中的信心。

漢神洲際購物廣場位於台中14期重劃區核心，為總面積達6.6萬坪的指標性商業開發案，不僅是漢神購物中心揮軍北上的戰略據點，更代表對台中長期發展潛力的深度看好。而其基地緊鄰洲際棒球場，更以打造兼具國際視野、商業規模與城市象徵性的全新地標為目標。

漢神購物中心總經理南野雄介表示，漢神洲際購物廣場結合國際精品、美妝香氛、日韓潮流、家居家電及多元餐飲，並導入電影院與強化消費與活動體驗，搭配洲際棒球場，打造台中首座結合大型購物商場與娛樂機能的複合式場域。

隨著消費型態轉變，漢神洲際購物廣場定位為第三代旗艦店，候西峰指出，31年前開出的第一家漢神百貨，是百分之百純百貨；97年開幕的高雄巨蛋，80%為百貨精品、20%為購物商場；如今漢神洲際已轉變為70%購物商場、30%百貨精品。

值得注意的是，漢神洲際購物廣場開幕首日，人潮洶湧，累計吸引近8.5萬人次消費，也展現大台中地區驚人的消費力。

台中市長盧秀燕（中）與國揚集團創辦人侯西峰（右3）、台灣人壽董事長許舒博（左3）等人主持開幕式。記者宋健生／攝影

台中市長盧秀燕（中）與國揚集團創辦人侯西峰（左）、台灣人壽董事長許舒博（右）一同走進商場。記者宋健生／攝影

漢神洲際購物廣場開幕首日，人潮洶湧，累計吸引近8.5萬人次消費。記者宋健生／攝影