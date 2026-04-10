快訊

精準掌握考官閱卷20秒重點 「先工作再考試」成她公職上榜秘訣

聽新聞
0:00 / 0:00

漢神洲際購物廣場開幕 預估未來可帶動逾500億元經濟動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
漢神洲際購物廣場開幕營業，預估未來可帶動附近商圈逾500億元經濟動能。記者宋健生／攝影
漢神洲際購物廣場開幕營業，預估未來可帶動附近商圈逾500億元經濟動能。記者宋健生／攝影

國揚集團（2505）與台灣人壽策略合作、總投資金額逾120億元的「漢神洲際購物廣場」10日正式開幕。國揚集團創辦人侯西峰表示，這是漢神購物中心第三代旗艦店，攜手20餘國、超過500家品牌，預估未來可帶動附近商圈逾500億元經濟動能。

侯西峰也預告漢神洲際購物廣場的營運目標，他說，總營業面積達6.6萬坪的漢神洲際購物廣場，今年開幕首年，業績將衝刺70億元，明年完整營運的一年，業績可望突破百億元大關，未來則以200億元為目標。

10日開幕典禮，由台中市長盧秀燕與國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏、台灣人壽董事長許舒博、中信金控（2891）秘書長高人傑、台灣人壽總經理莊中慶等人共同主持，產商界代表500餘人到場見證。

盧秀燕指出，台中市人口持續成長，帶動工商發展更加繁榮，近年多座大型百貨、商場紛紛進駐，營運表現亮眼；以新光三越、遠東百貨為例，全台「店王」都在台中，Costco全球「店王」也在台中，顯示台中消費力與市場規模具高度競爭力。

盧秀燕提及，漢神洲際購物廣場投資金額受疫情、戰爭及原物料上漲影響，由原本的60億元倍增至120億元，展現企業看好台中的信心。

漢神洲際購物廣場位於台中14期重劃區核心，為總面積達6.6萬坪的指標性商業開發案，不僅是漢神購物中心揮軍北上的戰略據點，更代表對台中長期發展潛力的深度看好。而其基地緊鄰洲際棒球場，更以打造兼具國際視野、商業規模與城市象徵性的全新地標為目標。

漢神購物中心總經理南野雄介表示，漢神洲際購物廣場結合國際精品、美妝香氛、日韓潮流、家居家電及多元餐飲，並導入電影院與強化消費與活動體驗，搭配洲際棒球場，打造台中首座結合大型購物商場與娛樂機能的複合式場域。

隨著消費型態轉變，漢神洲際購物廣場定位為第三代旗艦店，候西峰指出，31年前開出的第一家漢神百貨，是百分之百純百貨；97年開幕的高雄巨蛋，80%為百貨精品、20%為購物商場；如今漢神洲際已轉變為70%購物商場、30%百貨精品。

值得注意的是，漢神洲際購物廣場開幕首日，人潮洶湧，累計吸引近8.5萬人次消費，也展現大台中地區驚人的消費力。

台中市長盧秀燕（中）與國揚集團創辦人侯西峰（右3）、台灣人壽董事長許舒博（左3）等人主持開幕式。記者宋健生／攝影
台中市長盧秀燕（中）與國揚集團創辦人侯西峰（右3）、台灣人壽董事長許舒博（左3）等人主持開幕式。記者宋健生／攝影

台中市長盧秀燕（中）與國揚集團創辦人侯西峰（左）、台灣人壽董事長許舒博（右）一同走進商場。記者宋健生／攝影
台中市長盧秀燕（中）與國揚集團創辦人侯西峰（左）、台灣人壽董事長許舒博（右）一同走進商場。記者宋健生／攝影

漢神洲際購物廣場開幕首日，人潮洶湧，累計吸引近8.5萬人次消費。記者宋健生／攝影
漢神洲際購物廣場開幕首日，人潮洶湧，累計吸引近8.5萬人次消費。記者宋健生／攝影

台中「漢神洲際購物廣場」小檔案。
台中「漢神洲際購物廣場」小檔案。

台中

延伸閱讀

知名圓可頌專賣店「獻烘焙」 快閃漢神洲際購物廣場

漢神洲際百貨開幕塞爆？盧秀燕：台中首創「鏡頭君」監控

台中漢神洲際開幕怎麼去？開車族、大眾運輸接駁車交通攻略一次看

台中漢神洲際購物廣場明開幕 百貨送提袋、冰品出招搶客

相關新聞

漢神洲際購物廣場開幕 預估未來可帶動逾500億元經濟動能

國揚集團（2505）與台灣人壽策略合作、總投資金額逾120億元的「漢神洲際購物廣場」10日正式開幕。國揚集團創辦人侯西峰表示，這是漢神購物中心第三代旗艦店，攜手20餘國、超過500家品牌，預估未來可帶動附近商圈逾500億元經濟動能。

知名圓可頌專賣店「獻烘焙」 快閃漢神洲際購物廣場

台中百貨購物市場再添新地標！漢神洲際購物廣場10日正式開幕，中部人氣圓可頌專賣店「獻．烘焙iminding」也同步進駐，以「快閃店」形式於B1樓層營運，櫃位鄰近停車場入口，方便顧客順路進場消費。

吃炭火漢堡排不用再衝台北了！「漢堡排嘉」四月底進駐台中勤美誠品

來自日本東京原宿的炭火燒烤漢堡排名店「漢堡排 嘉（Hamburg Yoshi）」，4月底即將在台中勤美誠品綠園道開設台中首店，這也是品牌自2024年登陸台灣以來，繼中和環球購物中心店、台北大巨蛋店、與CITYLINK 南港店之後的全台第四家分店。

「全家」冰品盛典報到！網紅台味、日韓果系、趣味口感齊發 限量「冰棒套」快收集

迎接初夏吃冰季，「全家」話題新冰全面開賣，即日起推出「夏日盛典冰品大賞—冰友總凍員」抽抽樂活動，集結網紅台味、日韓果系、趣味口感三大陣容，4月28日前購買指定冰品任2件即享85折、任選3件最高再抽0元優惠。不僅如此，滿3件加19元或滿6件即可免費獲得海外爆紅的「冰棒套」，「全家」藍綠條紋、台灣藍白拖等款式限量必搶。

「粉紅超跑」即將起駕！7 ELEVEN女神停駕門市免費限量送咖啡、茶葉蛋

全民矚目的2026年白沙屯拱天宮媽祖進香「粉紅超跑」，即將於4月12日深夜起駕，已吸引超過46萬名香客報名、一路追隨女神腳步。為了讓香客補給不斷、休息有靠山，7 ELEVEN提前部署，針對中部進香沿線門市備貨量全面提升2倍，部分門市更設置「香客補給專區」；若女神聖駕榮幸親臨7-ELEVEN門市...

空調購機黃金檔期開跑！日立冷氣4月買享雙重優惠 送好禮再抽百萬現金

2026年「第36屆台北電器空調影音3C大展」將於即日起至4月13日在台北世貿一館登場，匯聚各大品牌家電新品。其中，日立冷氣以強調高效節能與智慧科技的產品表現持續受到市場青睞，並已連續17年拿下銷售第一。為回應消費者長期支持，趁著4月為空調早鳥購機黃金檔期，推出雙重促銷活動，搶攻夏季前換機需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。