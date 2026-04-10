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知名圓可頌專賣店「獻烘焙」 快閃漢神洲際購物廣場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中知名圓可頌專賣店「獻烘焙」，快閃新開幕的漢神洲際購物廣場。記者宋健生／攝影
台中知名圓可頌專賣店「獻烘焙」，快閃新開幕的漢神洲際購物廣場。記者宋健生／攝影

台中百貨購物市場再添新地標！漢神洲際購物廣場10日正式開幕，中部人氣圓可頌專賣店「獻．烘焙iminding」也同步進駐，以「快閃店」形式於B1樓層營運，櫃位鄰近停車場入口，方便顧客順路進場消費。

漢神洲際購物廣場位於北屯區崇德路三段865號，鄰近洲際棒球場，交通便利。這座占地6.6萬坪的大型購物中心，不僅是台中北區首座百貨型商業設施，更進駐超過500家品牌，其中包含150家全台首發或台中獨家店型，展現強大吸引力。

開幕首日營業時間為12：30起，平日則為11：00至22：00，讓民眾有充足時間來逛、吃、買。值得一提的是，人氣圓可頌專賣店「獻．烘焙 iminding」也同步進駐，以「快閃店」形式於B1樓層營運，櫃位鄰近停車場入口，方便顧客順路進場。快閃期間從4月10日至6月30日，僅限三個月。

獻．烘焙iminding 以招牌「圓可頌」聞名，外皮酥脆、內餡綿密，風味獨特，深受年輕族群與家庭喜愛。此外，現場也提供熱門伴手禮-「千層捲捲酥」，層層酥皮夾著香濃奶油，是送禮自用皆宜的甜點選擇。

店內採用簡約現代風格，並設有輕食區，讓顧客能現場品嚐手工製的可頌，感受烘焙的溫度與魅力。

漢神洲際購物廣場的開幕，不僅帶動北屯區商圈活絡，也為台中市民帶來全新的購物體驗。而快閃店模式更添話題性與稀缺感，吸引民眾搶先體驗。

業者表示，想品嚐人氣甜點、感受新商場氣氛的民眾，請把握4月至6月底的短暫時光，前往漢神洲際購物廣場，享受美食與購物的雙重樂趣；獻烘焙快閃優惠，全門市同步響應，任選三件95折。

台中

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