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吃炭火漢堡排不用再衝台北了！「漢堡排嘉」四月底進駐台中勤美誠品

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「漢堡排嘉」主打炭火燒烤漢堡排。圖／摘自IG（@hamburg_yoshi.tw1）
「漢堡排嘉」主打炭火燒烤漢堡排。圖／摘自IG（@hamburg_yoshi.tw1）

來自日本東京原宿的炭火燒烤漢堡排名店「漢堡排 嘉（Hamburg Yoshi）」，4月底即將在台中勤美誠品綠園道開設台中首店，這也是品牌自2024年登陸台灣以來，繼中和環球購物中心店、台北大巨蛋店、與CITYLINK 南港店之後的全台第四家分店。

「漢堡排 嘉」創辦人安川嘉紀主廚自1992年起，在日本北海道陸續開設超過十家以上的炭火燒肉專門店；2021年登陸東京原宿，開設第一間炭火漢堡排專門店「嘉」，每日限定300份炭火漢堡排，在傍晚6點前即銷售一空，2023年又在表參道開設二店；自2024年起，接連插旗台灣與韓國。

「漢堡排嘉」堅持每日鮮製絞肉、現場手打，並以攝氏300度炭火現烤，透過高溫瞬間將漢堡排外皮變得又Q又脆，再利用不同區域的炭火溫度，將肉汁鎖在其中，達到最理想的口感。

現場提供國產牛漢堡排、牛舌漢堡排、WAGYU和牛漢堡排…等多款定食，皆附有現煮日本米飯（無限享用）、味噌湯、生食級雞蛋一顆、自製小菜及多蜜醬；其中國產牛漢堡排，更是不敗人氣No.1。

每份定食皆附上一顆來自大武山牧場、符合生食級規範的雞蛋。圖／摘自IG（@hamburg_yoshi.tw1）
每份定食皆附上一顆來自大武山牧場、符合生食級規範的雞蛋。圖／摘自IG（@hamburg_yoshi.tw1）

透過攝氏300度炭火現烤，以瞬間高溫將漢堡排外皮變得又Q又脆。圖／摘自IG（@hamburg_yoshi.tw1）
透過攝氏300度炭火現烤，以瞬間高溫將漢堡排外皮變得又Q又脆。圖／摘自IG（@hamburg_yoshi.tw1）

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