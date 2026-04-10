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「全家」冰品盛典報到！網紅台味、日韓果系、趣味口感齊發 限量「冰棒套」快收集

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起至4月28日推出「夏日盛典冰品大賞—冰友總凍員」抽抽樂活動，集結網紅台味、日韓果系、趣味口感三大陣容，購買指定冰品任2件即享85折、任選3件最高再抽0元優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至4月28日推出「夏日盛典冰品大賞—冰友總凍員」抽抽樂活動，集結網紅台味、日韓果系、趣味口感三大陣容，購買指定冰品任2件即享85折、任選3件最高再抽0元優惠。圖／全家便利商店提供

迎接初夏吃冰季，「全家」話題新冰全面開賣，即日起推出「夏日盛典冰品大賞—冰友總凍員」抽抽樂活動，集結網紅台味、日韓果系、趣味口感三大陣容，4月28日前購買指定冰品任2件即享85折、任選3件最高再抽0元優惠。不僅如此，滿3件加19元或滿6件即可免費獲得海外爆紅的「冰棒套」，「全家」藍綠條紋、台灣藍白拖等款式限量必搶。

「全家」觀察近年冰品因應社群打卡趨勢，從過去強調高顏值、甜點化「好吃又好拍」的特色 ，如今更追求「趣味好玩」的享用體驗，進而帶動「趣味口感系」冰品崛起，且國外進口冰品銷量逐年攀升，與本土冰品銷量比例從過往9比1轉為五五波。

「全家夏日盛典冰品大賞—冰友總凍員」即日起至4月28日登場，日韓果系首推「JENA韓國青橘雪酪」帶有自然青橘香氣，質地柔滑、酸甜解暑；「趣味口感系」推薦「ROROMALLO抹茶風味烤布蕾敲敲冰」，拿起湯匙輕輕敲碎焦糖薄片，讓微苦抹茶與綿密布蕾在舌尖交融；「網紅台灣味」則有網紅古娃娃「WA!COOKIES」紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕，呈現台式手搖飲風味。

活動期間於「全家」實體店舖購買指定冰品，任2件享85折，任3件即可參加抽抽樂，最高有機會抽中「0元」，另有3件6折、3件7折、3件8折優惠；活動期間購買指定冰品任3件加19元，或任選6件即可免費獲贈限量「冰棒套」，共有全家、橘貓、大麥町及、藍白拖等4款超萌造型，套在冰棒上不僅防滴水凍手，更是社群洗版必備擺拍神物，售／送完為止。

除了大口吃冰享受瞬間降溫的快感，「全家」亦觀察到在短影音推波助瀾下，「便利商店自製調飲」已成為Z世代熱衷的飲品新風潮，「單人冰塊杯」更成為調飲風潮的最佳載體。順應消費者喜好，「全家」推出冰塊杯調飲優惠活動，凡購買ICE-CUP冰塊杯（25元）或「全家」22oz冰塊杯（15元），搭配指定常溫飲料、低溫飲料等現省5元折扣。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

全家便利商店「夏日盛典冰品大賞—冰友總凍員」即日起至4月28日登場，活動期間購買指定冰品任3件加19元，或任選6件即可免費獲贈限量話題「冰棒套」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「夏日盛典冰品大賞—冰友總凍員」即日起至4月28日登場，活動期間購買指定冰品任3件加19元，或任選6件即可免費獲贈限量話題「冰棒套」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店推出限量「冰棒套」，共有全家、橘貓、大麥町、藍白拖等4款造型，套在冰棒上不僅防滴水凍手，更是社群洗版必備擺拍神物。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出限量「冰棒套」，共有全家、橘貓、大麥町、藍白拖等4款造型，套在冰棒上不僅防滴水凍手，更是社群洗版必備擺拍神物。圖／全家便利商店提供

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