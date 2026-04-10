「粉紅超跑」即將起駕！7 ELEVEN女神停駕門市免費限量送咖啡、茶葉蛋

全民矚目的2026年白沙屯拱天宮媽祖進香「粉紅超跑」，即將於4月12日深夜起駕，已吸引超過46萬名香客報名、一路追隨女神腳步。為了讓香客補給不斷、休息有靠山，7 ELEVEN提前部署，針對中部進香沿線門市備貨量全面提升2倍，部分門市更設置「香客補給專區」；若女神聖駕榮幸親臨7-ELEVEN門市，停駕的單店門市將免費送出百份咖啡、茶葉蛋，回饋在地、感謝女神庇佑。

7-ELEVEN表示，門市長期深耕社區生活，期望在全台重要宗教活動期間，成為香客進香路上最可靠的補給後盾。去年白沙屯媽祖聖駕停駕梧棲童綜合醫院，院內的7-ELEVEN新童門市推出咖啡、麵包感恩優惠；今年也持續期待媽祖再度蒞臨，進香期間只要聖駕停駕的門市，單店將免費送出100杯CITY CAFE中杯美式咖啡、100顆茶葉蛋，若該店有販售CITY TEA現萃茶，將再加碼送出100杯大杯青茶，與香客一同分享喜悅（詳細活動辦法依門市現場公告為主）。

7-ELEVEN於進香沿路周邊門市備妥各式飲料、餐食與天素地蔬等素食商品，同時也提供追女神不斷電的ibon行動電源租借服務，以及可減輕行囊重量的黑貓宅急便寄送服務，讓香客輕裝上路，部分門市更貼心免費開放用餐與休息空間；走累了可到門市購買「花芊金門一條根貼布／滾珠凝露」，4月1日至4月28日祭出任選買一送一優惠。

不只定點補給，「OPEN!行動購物車」將於指定日為繞境隊伍提供移動補給，多元準備到位。

7-ELEVEN門市預購誌即日起至5月3日推出一系列近40款「潮拜媽祖」周邊商品，多款香燈腳跟隨進香實用小物，如「白沙屯媽祖大胃王購物車」、「正光媽祖涼感金絲貼」、「正光媽祖滾珠精油棒」，還有收藏紀念商品推薦「白沙屯媽祖平安光明磁吸燈」、「白沙屯媽祖媽祖愛心金豆」等。

好評熱銷的「媽祖庇佑隨取卡」部分門市還有現貨，每張面額1,711元加贈OPENPOINT點數200點，回饋超過11%。

●附註：詳細活動內容、商品以各門市現場公告為準。

「花芊金門一條根貼布／滾珠凝露」，7-ELEVEN指定門市4月1日至4月28日任選買一送一。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於進香沿路周邊門市備妥各式飲料、餐食與天素地蔬等素食商品，同時也提供追女神不斷電的ibon行動電源租借服務。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN今年期待媽祖再度蒞臨，進香期間只要聖駕停駕的門市，單店將免費送出100杯CITY CAFE中杯美式咖啡、100顆茶葉蛋，若該店有販售CITY TEA現萃茶，將再加碼送出100杯大杯青茶（詳細活動辦法依門市現場公告為主）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市預購誌即日起至5月3日推出因應進香實際需求開發的「正光媽祖涼感金絲貼」、「正光媽祖滾珠精油棒」等舒緩用品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN媽祖庇佑隨取卡。圖／7-ELEVEN提供