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空調購機黃金檔期開跑！日立冷氣4月買享雙重優惠 送好禮再抽百萬現金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2026台北電器空調影音大展盛大開幕，台北市長蔣萬安（左三）與台北市電器商業同業公會理事長廖全平（右三）等貴賓親臨日立冷氣展區，與日立冷氣蔡清海總經理（左二）及謝順泰協理（右一）一起體驗日立冷氣最省電的空氣潔淨科技。圖／日立冷氣提供
2026台北電器空調影音大展盛大開幕，台北市長蔣萬安（左三）與台北市電器商業同業公會理事長廖全平（右三）等貴賓親臨日立冷氣展區，與日立冷氣蔡清海總經理（左二）及謝順泰協理（右一）一起體驗日立冷氣最省電的空氣潔淨科技。圖／日立冷氣提供

2026年「第36屆台北電器空調影音3C大展」將於即日起至4月13日在台北世貿一館登場，匯聚各大品牌家電新品。其中，日立冷氣以強調高效節能與智慧科技的產品表現持續受到市場青睞，並已連續17年拿下銷售第一。為回應消費者長期支持，趁著4月為空調早鳥購機黃金檔期，推出雙重促銷活動，搶攻夏季前換機需求。

第一重「日立冷氣大贈送」進入最後倒數階段，消費者於4月30日前購買日立變頻分離式或窗型冷氣，即可獲得世界名牌好禮7選1。另一方面，為慶祝17連霸，品牌同步推出感恩加碼抽獎，即日起至7月31日期間，凡購買指定家用變頻機種並完成官網登錄，即可參加抽獎，每月將抽出1名100萬元現金得主，並送出1,000台日立除濕機（型號RD-18FJ）。活動採「月月抽」機制，未中獎者可累積至次月持續參與，越早購買，中獎機會越高。

日立冷氣的空調潔淨科技引領業界，並持續強化潔淨與智慧控制表現。今年全新升級的「凍結洗淨3.0+」技術，室內外機皆具備油污去除的凍結洗淨功能，透過高溫加熱與凍結洗淨流程，有效去除油污與灰塵，維持機體潔淨並提升運轉效率。同時，業界獨家的「風扇自動清」功能，能在運轉後自動反轉風扇並搭配毛刷清潔葉片，再透過洗淨與乾燥程序完成深層清潔，確保長時間使用下仍能維持穩定風量與清新空氣品質。

針對台灣氣候特性，產品亦搭載「iWarm智控暖房」與「iDry智控除濕」技術。前者可在-5℃至24℃環境下穩定運作，依據外氣溫度自動調整暖氣輸出；後者則透過溫濕度感測器智慧調節壓縮機與風扇轉速，在潮濕但氣溫適中的環境中提升除濕效率，降低能耗的同時兼顧環境舒適度。

日立冷氣秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，設立全國最大變頻空調製造廠，持續提供省電且先進的空調產品，讓每個家庭「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。夏季用電高峰將至，4月促銷活動搭配政府節能補助，正是汰舊換新、提前布局居家舒適環境的最佳時機。

冷氣 溫度 日立

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