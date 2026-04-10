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英式風格經典聯乘！DAKS男裝快閃店 台北新光三越信義A9限定秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DAKS 2026春夏並與日本設計師品牌Scye聯名，帶來英式古典與日系街頭的風格變奏。圖／DAKS提供
DAKS 2026春夏並與日本設計師品牌Scye聯名，帶來英式古典與日系街頭的風格變奏。圖／DAKS提供

服裝、精品常以法國、義大利為大宗，然英國品牌則聚焦在悠久歷史，以及深邃的工藝面向。英國時尚品牌DAKS本季與多個英國品牌包含John Smedley、日本設計師品牌Scye、英國李箱品牌Globe-Trotter，以及華裔插畫家Mr. Slowboy合作，除帶來2026春夏系列，並於台北新光三越信義新天地A9開設了快閃店、期間限定。

創立於1784年的John Smedley，是英國超過260年的老字號針織品牌，不僅與DAKS同樣擁有英國皇室認證，又以「高級海島棉」（Sea Island Cotton）最為知名，本次DAKS的聯名系列便將經典格紋與條紋House Check、House Stripe結合了John Smedley的針織工藝，帶來一系列柔軟、實穿的英式風格單品，古典、同時展現當代生活風格。

另一亮點則為DAKS二度與日本設計師品牌Scye展開合作，今年則以British Heritage為核心，包含致敬1934年的DAKS Slacks無腰帶西裝褲，又或是Scye犀牛圖騰與DAKS英式格紋的交織，展現英日同盟的跨界美學單品；創立於1897年的Globe-Trotter則是頂級行李箱、奢華旅行的同義詞，DAKS則和Globe-Trotter、華裔插畫家Mr. Slowboy合作，發表一款帶有手繪風格的「旅行藝術家與臘腸犬 Max」主題行李箱，讓風格、趣味性與探險，隨著旅行緩緩開展。

DAKS本次快閃店已於即日起開始，地址為台北新光三越A9三樓，並將持續至2026年4月22日為止。

DAKS的聯名系列將品牌經典格紋與條紋結合了John Smedley的針織工藝，帶來柔軟且實穿的英式風春夏新品。圖／DAKS提供
DAKS的聯名系列將品牌經典格紋與條紋結合了John Smedley的針織工藝，帶來柔軟且實穿的英式風春夏新品。圖／DAKS提供

英國時尚品牌DAKS本季與多個英、日品牌聯名，展現工藝與風格的跨界對話。圖／DAKS提供
英國時尚品牌DAKS本季與多個英、日品牌聯名，展現工藝與風格的跨界對話。圖／DAKS提供

DAKS與Scye聯名的機能外套，可透過下擺按扣切換成長短兩種輪廓、自由變換。圖／DAKS提供
DAKS與Scye聯名的機能外套，可透過下擺按扣切換成長短兩種輪廓、自由變換。圖／DAKS提供

創立於1897年的Globe-Trotter是頂級行李箱、奢華旅行的同義詞，近日DAKS並與其一同發表了手繪風格的主題行李箱。圖／DAKS提供
創立於1897年的Globe-Trotter是頂級行李箱、奢華旅行的同義詞，近日DAKS並與其一同發表了手繪風格的主題行李箱。圖／DAKS提供

DAKS 2026春夏使用了傳統梭織機製造的Selvedge Denim為牛仔褲素材，並將隨時間呈現自然變化、營造歲月的魅力。圖／DAKS提供
DAKS 2026春夏使用了傳統梭織機製造的Selvedge Denim為牛仔褲素材，並將隨時間呈現自然變化、營造歲月的魅力。圖／DAKS提供

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