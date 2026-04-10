豊漁集團4大品牌插旗台中漢神洲際 二星名廚監製天麩羅割烹首度亮相
看準中台灣高資產族群的驚人消費力，知名餐飲業者豊漁集團宣布旗下四大品牌同步進駐台中漢神洲際購物廣場 。此次布局不僅包含深受饕客喜愛的「初魚 鮨」與「初魚 鉄板料亭」中部旗艦店，更帶來由米其林二星名廚監製的全新品牌「作 天麩羅・割烹」，以及首度跨足零售市場的「和庵 精肉舖」，為台中高端餐飲市場注入全新動能 。
最受關注的全新品牌「作 天麩羅・割烹」，由米其林二星主廚稗田良平親自監製，這也是全台首間融合天麩羅與割烹雙主軸的日料餐廳 。品牌名稱「作（Saku）」巧妙取自炸物入口時酥脆輕盈的聲音，空間設計則採減法美學，設有 16 席板前座位，讓賓客能近距離感受職人對油溫與麵衣的精準掌控 。料理節奏由割烹鋪陳四季旬味，再以江戶前天麩羅工法凸顯食材本質，呈現細膩且充滿層次的用餐體驗 。
深耕市場逾十年的「初魚 鮨」與「初魚 鉄板料亭」，則在漢神洲際打造中部指標性旗艦店，持續以約 2,000 元左右的無菜單料理價格，帶動精緻日料走向主流 。而位於地下一樓的「和庵 精肉舖」則是集團垂直整合的關鍵布局，憑藉每月自日本進口約 30 頭 A5 黑毛和牛的供應鏈優勢，提供 13 種部位的客製化分切零售 。現場不僅有職人即席烹調服務，更備有 30 款獨家代理的日本清酒與葡萄酒，滿足消費者從餐廳到居家餐桌的多元需求 。
為慶祝開幕，「和庵精肉舖」特別推出每日限量的「六宮格 A5 和牛禮盒」，原價 2,880 元的頂級組合，開幕驚喜價僅需 999 元 。此外，即日起至 5 月 11 日止，消費者憑漢神洲際店內「豊漁」體系餐廳的消費單據，前往「和庵精肉舖」購買單瓶清酒或葡萄酒，可享 7 折優惠 。集團預計於 2026 年上半年達成全台超過 65 家門市的目標，持續擴大在台灣高端與民生餐飲市場版圖。
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