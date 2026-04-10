米其林二星名廚坐鎮！初魚四品牌進軍台中漢神洲際 A5和牛999元開賣

看準台中高資產族群持續擴張與七期商圈發展動能升溫，豊漁餐飲集團宣布旗下四大品牌—「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、「作 天麩羅・割烹」及「和庵 精肉舖」同步進駐台中漢神洲際購物廣場。其中，由米其林二星主廚稗田良平監製的「作 天麩羅・割烹」，以及主打A5黑毛和牛客製分切的「和庵 精肉舖」，皆為全台首店，象徵集團邁入多品牌整合的新階段。

業者指出，隨著洲際棒球場周邊與七期開發成熟，中台灣高端餐飲市場近年快速成長，台中已成為精品消費與高端餐飲品牌布局的重要城市。豊漁餐飲集團總經理蕭伊雲表示，台中消費者對餐飲品質與體驗要求成熟，且具備穩定消費力，多品牌進駐同一場域，目標是打造完整的日式餐飲生活圈。

睽違兩年再度展店，集團核心品牌「初魚 鮨」與「初魚 鉄板料亭」此次同步進駐漢神洲際，定位為中部指標性旗艦店。

「初魚 鮨」以江戶前壽司為核心，強調日本空運旬鮮食材與板前職人文化；「初魚 鉄板料亭」則以劇場式鐵板料理呈現高端料亭體驗。品牌過去以約2,000元上下套餐價格切入市場，被視為帶動台灣「Omakase」無菜單料理走向主流的重要推手之一。此次新店除導入日本珍稀食材供應優勢，也全面升級食材展演與用餐動線，強化沉浸式餐飲體驗。

全新品牌「作 天麩羅・割烹」則由米其林二星主廚稗田良平監製，首次在台融合天麩羅與割烹兩大日本料理技法。

品牌名稱「作（Saku）」，源自炸物入口時的「サクサク」酥脆聲響，也象徵料理創作與累積的過程。餐廳規畫16席ㄇ字型板前空間，以極簡設計與減法美學呈現料理本質，透過光線、材質與版築牆面工法，展現當代日式空間語彙。

料理上以割烹鋪陳旬味節奏，再結合江戶前天麩羅對油溫與麵衣的精準掌控，從前菜至主菜層層遞進，讓饕客近距離感受職人技藝。

豊漁營運長黃永凱指出，日本多將天麩羅與割烹視為不同文化型態，此次嘗試融合兩者，希望提供更完整的日料體驗。

除了餐飲版圖擴張，豊漁此次也首度跨足零售市場，在地下樓層打造「和庵 精肉舖」。

品牌透過自有貿易體系，每月自日本引進約30頭A5黑毛和牛，提供13種部位、100克起彈性選購，並導入日本職人分切技術與現場鐵板料理服務，從選肉、分切到烹調完整呈現和牛風味。開幕期間推出每日限量10盒的「六宮格A5和牛禮盒」，原價2,880元，優惠價999元，成為吸客亮點。

此外，即日起至5月11日，凡於漢神洲際「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」或「作 天麩羅・割烹」消費，即可於和庵精肉舖享清酒與葡萄酒單瓶7折優惠。

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「作 天麩羅・割烹」鮑魚天麩羅僅以鹽與鮑魚肝醬賦味，凸顯食材本味。圖/豊漁餐飲集團提供

豊漁餐飲集團最新品牌「作 天麩羅・割烹」進駐台中漢神洲際購物廣場。圖/豊漁餐飲集團提供

和庵精肉舖A5和牛沙朗牛排。圖/豊漁餐飲集團提供

「初魚 鮨」與「初魚 鉄板料亭」睽違2年再拓展，於漢神洲際打造中部最新旗艦店。圖/豊漁餐飲集團提供