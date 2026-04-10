RICHARD MILLE聯手17勝0敗雙冠格鬥家Ilia Topuria 再攀職業體育高峰

在職業格鬥的領域中，熱血激烈的攻防常是觀眾熱愛的原因。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，已與職業格鬥選手Ilia Topuria展開合作，Ilia Topuria除了是品牌首位職業格鬥選手，更配戴上RM 67-02自動上鍊超薄腕表，也為RICHARD MILLE的生活風格面向開啟全新可能。

時間暫時拉回2025年的6月29日在美國舉辦的UFC「終極格鬥冠軍賽」（Ultimate Fighting Championship），當時的羽量級冠軍Ilia Topuria正準備挑戰36歲的前任輕量級冠軍、巴西名將Charles Oliveira，在此之前他已連續擊敗另兩位資深好手澳洲的Alexander Volkanovski與美國的Max Holloway。

UFC的比賽規則為每場3局、每一局5分鐘，冠軍賽則為5局、總計最長25分鐘，然該場比賽的第一局不過2分20秒左右，Ilia Topuria一記精準的直拳結束了這場比賽，僅2分27秒的壓倒性KO（擊倒），伴隨全場炸裂的音浪，像簇擁著Ilia Topuria登上王位，一位集羽量級與輕量級一身的17勝0敗雙冠王、就此誕生。

出生於喬治亞、有「鬥牛士」（El Matador）之稱的Ilia Topuria曾接受巴西柔術訓練，並曾陸續在德國、喬治亞、西班牙發展。17勝的紀錄中並包含了11次首回合KO，僅2場為判定。然這些勝利並非僥倖，更建立在將力量與情緒的高度控制之上。Ilia Topuria與傳統印象中好鬥、散發攻擊氣息的格鬥選手截然不同，他在正式比賽日期前會為自己安排長達12周的高強度訓練，內容涵蓋站立打擊、柔術與摔角的多重操演，並兼顧爆發力與體能的訓練，甚至刻意

進行比自己原本量級再高一階的挑戰、越級打怪。

西班牙網紅Ibai Llanos曾拍攝了一段影片，紀錄他接受Ilia Topuria訓練的心路歷程，其中特別提到伊利亞在訓練中強調的心理建設：坦承面對恐懼、接受恐懼是比賽中真實，且可控制的情緒，或可一窺Ilia Topuria在力量、肉體與技術之外的強大心理意志。正因如此，Ilia Topuria並不視勝利為偶然，而是一種高投入後理所當然的回饋，「冠軍腰帶是我應得的——我只是在比賽中搜集他們。（The belts are earned there – in the competition, you go to collect them.）」同時他也對成為RICHARD MILLE家族一員表示了謙遜，「能與RICHARD MILLE合作我倍感榮耀，這不僅是我個人的殊榮，更是整個格鬥界的。」

最新形象宣傳中Ilia Topuria並配戴上了RICHARD MILLE的RM 67-02超薄自動上鍊腕表Carbon TPT®碳纖維款，其表殼是以高壓與特殊製程製造的Carbon TPT®碳纖維，呈現了多變紋理與優越物理性，自動上鍊的CRMA7機芯並以五級鈦合金底板和橋板為基礎，同時具可變慣性無游絲擺輪與快速旋轉的發條盒，成為表款源源不絕動力的後盾。

不規則的夾板宛如格鬥家在競技場上的多變戰略，而輕盈的碳纖維則似Ilia Topuria輕快的身影，一個動作從念想到實踐可能僅毫秒之間，但背後乘載了千錘百鍊的規律鍛鍊，最終化奇蹟為真實。

CRMA7自動上鍊機芯正反面皆為鏤空，一如格鬥家的輕快身影。圖／RICHARD MILLE提供

職業格鬥選手Ilia Topuria。圖／RICHARD MILLE提供

除了在賽事中展現強大力量，Ilia Topuria更透過規律、對高強度訓練的持續挑戰，展現自我。圖／RICHARD MILLE提供

Ilia Topuria手上配戴了RICHARD MILLE的RM 67-02超薄自動上鍊腕表Carbon TPT®碳纖維款。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕表Carbon TPT®碳纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供