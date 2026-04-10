美伊戰引爆旅遊轉單潮！雄獅曝日韓、紐澳年增3成 美加暴衝4成

美伊戰事持續牽動全球旅遊市場，旅行社龍頭雄獅旅遊今（10）日指出，部分亞非旅遊市場已出現明顯「轉單效應」，旅客轉向日韓、紐澳等相對穩定區域，第一季訂單相較去年成長2成。團費則因燃油及當地交通成本增加，平均漲幅約1成。

雄獅旅遊表示，在地緣政治與油價上揚推動燃油附加費調整之下，交通與住宿成本同步墊高，後續團費是否調整，將採取視國際情勢「滾動式調整」機制因應。其中，亞非旅遊因戰事退燒，但對整理市場影響不大，「原本佔比就低，不到1成」。

雄獅指出，目前旅遊市場需求仍在，只是目的地改變。第一季進單較去年成長近2成，主力集中在日韓、澳洲、紐西蘭及北美市場。其中，日韓與紐澳訂單較去年同期成長近3成，美加線更成為最大黑馬，年增幅達4成。

旅遊產品也出現兩極化，日韓等3天2夜的「包頻短天數」行程熱賣，7~11天的葡萄牙、冰島、北歐極光等「沈浸式長天數」的產品也帶動整體訂單年增3成。此外，運動體驗與觀賞賽事也成為新興主流，其中又以馬拉松與滑雪為兩大主力。

目前反應燃油附加費等新增成本，亞洲線團費約落在3.5萬至4萬元間，調幅約2千元；歐洲、紐澳及美加長程線則上調約4至5千元，整體漲幅相對溫和。

此外，雄獅持續加碼數位轉型，「智能客服」LiLi已升級為具營收貢獻的「智能業務」。在全球布局方面，雄獅持續跟隨航空公司航網拓展腳步，繼日本熊本、美國鳳凰城後，將進駐捷克布拉格，預計海外據點總數達16處。同時也積極布局高附加價值的商務差旅與在地體驗市場，並透過海外據點發展「Day Tour」產品線，掌握自由行市場成長契機。

雄獅推出葡萄牙杜羅河谷行程，帶旅客品味微醺的壯麗，閱讀流動的葡萄酒史詩。圖／雄獅旅遊提供

雄獅憑藉「世界馬拉松官方授權」保證參賽名額，報名人數已較去年全年增長逾3成，今年再推世界七大滿貫賽事「芝加哥馬拉松8日」行程。圖／雄獅旅遊提供