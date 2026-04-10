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WILDWOOD演繹牛舌神級口感 直火慢燉交織出極致彈嫩

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
黑麥啤酒台灣帶骨豬里肌。圖／WILDWOOD提供
黑麥啤酒台灣帶骨豬里肌。圖／WILDWOOD提供

隨著春夏時序交替，位於信義區的新光三越A9館、以原木燒烤聞名的WILDWOOD餐廳，在主廚劉建志（Jarry Liu）的領軍下，正式發表全新春夏菜單 。本季延續以直火炭烤為靈魂的料理語彙，深入探索海陸食材的風味本質，不僅有時令飽滿的砲管與日本生蠔，更首度推出令人驚艷的「牛舌‧三重食感」，要在炭火與煙燻的律動中，為饕客呈獻一場層次分明的味覺饗宴 。

最受矚目的期間限定料理「牛舌‧三重食感」，將澳洲和牛牛舌依部位細緻分切，精準詮釋彈、嫩、潤三種獨特質地 。緊實的舌尖部位以雞高湯與培根慢火燉煮，轉化出如膠質般的柔軟口感；而中段與舌根則經過長達24小時的低溫舒肥，再透過直火反覆烤炙，達成外焦脆、內多汁的完美平衡 。這道展現時間與火候淬鍊的作品，將自即日起至5月17日每日限量供應，建議提早預約。

創意獨具的「黑麥啤酒台灣帶骨豬里肌」也相當吸睛，主廚將戰斧豬以黑麥汁與台灣啤酒醃製三天，使肉質散發淡雅麥香，直火炭烤後外香內潤，展現經典炭烤的純粹魅力 。「炭烤芫荽帶翅雞胸、非洲辣椒醬」也令人驚喜。以香菜、蒜頭、百里香、黑胡椒與芥花油調製醃料，將帶翅雞胸真空油封醃製三日，使風味充分滲透、肉質更加柔嫩。料理時撒上摩洛哥香料鹽，先炙燒表面接著進烤箱以220度烤7分鐘後回溫休息，再續烤5分鐘。最後撒上新鮮香菜、平葉巴西里和紫洋蔥，搭配非洲辣醬，回味無窮。

除了陸上的極致風味，春夏新菜中的海鮮料理同樣精采。選用北海道厚岩生蠔搭配清爽的番茄冰沙，微酸的香檳醋與阿根廷青醬堆疊出明亮的海洋氣息 ；南義綜合海鮮結合當令砲管與大明蝦，利用西班牙臘腸的煙燻油脂賦予海味更深邃的厚度 。

針對即將到來的母親節，WILDWOOD亦特別規畫專屬饗宴。於5月8日晚餐至5月10日期間，推出包含 25 盎司美國頂級乾式熟成帶骨乳牛肋眼在內的四人分享餐，讓全家人在原木炭香的包圍下共度佳節 。若在5月3日前預約並付訂，還能享有早鳥88折優惠及特製母親節蛋糕，邀請消費者在信義區鬧區中，細細品味直火轉譯食材的高端工藝 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

期間限定料理「牛舌‧三重食感」。圖／WILDWOOD提供
期間限定料理「牛舌‧三重食感」。圖／WILDWOOD提供

炭烤芫荽帶翅雞胸。圖／WILDWOOD提供
炭烤芫荽帶翅雞胸。圖／WILDWOOD提供

南義綜合海鮮、砲管、大明蝦、紐西蘭淡菜、西班牙臘腸。圖／WILDWOOD提供
南義綜合海鮮、砲管、大明蝦、紐西蘭淡菜、西班牙臘腸。圖／WILDWOOD提供

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