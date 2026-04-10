亞洲最新隱奢海島誕生！Club Med沙巴度假村開訂 4天3夜2萬起全包

全球全包式度假品牌Club Med宣布，全新據點「Club Med Borneo」即日起正式開放預訂，並預計於2026年11月16日迎接首批旅客。度假村座落於馬來西亞沙巴瓜拉潘尤（Kuala Penyu）海岸，被視為近年崛起的「隱奢海島秘境」，開幕同步推出限時優惠，4天3夜食宿全包假期每人最低20,200元起。

隨著疫後旅遊型態轉變，旅客逐漸從城市觀光轉向自然探索與深度度假。Club Med台灣表示，沙巴近年成為亞洲海島新焦點，台灣旅客赴沙巴人次持續成長，品牌因此選擇在婆羅洲打造亞洲重要新據點。

全新度假村占地約17公頃，擁有長達4公里白色沙灘與完整原始海岸線，結合紅樹林濕地、生態雨林與野生動物棲地，被形容為「近距離感受亞馬遜等級的自然場域」。建築設計靈感源自婆羅洲原住民長屋文化，以低密度開發融入環境，並朝亞太首座取得BREEAM永續建築認證的濱海度假村目標邁進。

度假村共規劃400間客房，其中39間「謐境探索系列」套房提供獨立泳池、專屬酒吧與禮賓服務，主打高隱私度與靜奢體驗，鎖定高端度假市場。

除了全包式餐飲與娛樂，旅客也可參與紅樹林獨木舟、生態教育導覽、匹克球運動等活動，或搭乘遊船探索克里亞斯河生態，觀察長鼻猴與螢火蟲奇景；深入文化體驗則可造訪在地村落與原住民族文化聚落。

Club Med指出，全包式假期涵蓋住宿、美食、酒水、運動與娛樂，一價全含的旅遊模式持續受到家庭與自由行旅客青睞，此次婆羅洲新據點將進一步強化品牌在亞洲海島市場的布局。

相關資訊可查：https://www.clubmed.com.tw/。

全包式度假品牌Club Med宣布，全新度假村「馬來西亞沙巴婆羅洲」正式開放預訂。圖/Club Med提供

度假村提供多元精選行程，可造訪傳統村落，親身體驗五大原住民族的生活。圖/Club Med提供

Club Med全新度假村「馬來西亞沙巴婆羅洲」正式開放預訂，可近距離探索媲美亞馬遜的紅樹林生態與豐富野生動物。圖/Club Med提供