12顆鮑魚＋帝王蟹！達美樂極奢披薩 限量300組開賣

母親節檔期開打，達美樂再度端出話題級「愛心火山披薩」系列，今年全面升級海味規格，以帝王蟹、鮑魚、龍蝦與干貝等頂級食材打造節慶限定饗宴，預計掀起搶購熱潮。

其中最受矚目的新品「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，主打極致奢華海味，嚴選帝王蟹腿肉鋪底，再堆疊多達12顆鮑魚、搭配火山起司醬層層融合，每一口都充滿濃郁鮮香。每組售價3,888元，全台限量僅300組，今（4月10日）起開放預購，售完為止。

同場回歸的還有人氣商品「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，以龍蝦沙拉搭配鮮甜干貝與起司火山醬呈現豐富海味層次，將於4月13日起正式開賣，並於指定期間推出外帶半價優惠，每個499元。

達美樂表示，「愛心火山」系列去年曾創下短時間完售紀錄，今年以更奢華食材升級回歸，並搭配母親節限定造型包裝與贈品設計，讓消費者從開盒到享用都充滿儀式感。此外，品牌也同步推出多款母親節套餐，提供家庭聚餐從海味披薩到甜點飲品的一站式選擇。