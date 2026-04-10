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大谷翔平更上層樓！慶祝10周年重要時刻 喜成SEIKO全球品牌代言人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大谷翔平（Shohei Ohtani）。圖／SEIKO提供
大谷翔平（Shohei Ohtani）。圖／SEIKO提供

除了去年在美國職棒大聯盟發光發熱、引起全球棒球迷熱烈討論，日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近期也頻頻在公開或私人場合秀出他的穿戴造型，其中又以來自日本精工旗下的Seiko與Grand Seiko最受注目。昨日SEIKO正式宣佈，自2026年4月起，邀請大谷翔平成為品牌的全球代言人，並同步發表了系列形象宣傳照片、影片，大曬帥氣或感性的多變穿搭。

大谷翔平原本從2016年起就成為SEIKO日本的品牌代言人至今，2026正是雙方合作第10周年。這位左投、左打的「雙刀流」全能型選手，2018年已從日本職棒轉身投入美國職棒大聯盟，除該年即獲美國聯盟年度最佳新人獎，2023年更成為史上第二位、全票通過的美國聯盟 MVP。

單看2025年紀錄，大谷翔平全季一共踏上投手丘14次，並在打擊位置留下55只全壘打紀錄，對擊球時刻精準度的拿捏、對體能與意志的自律、投手丘上對節奏的掌握，無一不與SEIKO追求精湛、精細工藝的品牌哲學一拍即合。SEIKO更同步發表了兩個系列的廣告宣傳，讓大谷翔平分別配戴上SEIKO的Prospex系列SPB519J1 GMT腕表，以及King Seiko的VANAC SLA083J1腕表，一展帥氣印象。

其中SEIKO的Prospex系列SPB519J1 GMT腕表具有兩地時間功能與300米防水性能，表款是由自動上鍊的6R54機械機芯驅動，動力儲存可達三日，42毫米的面盤中並將時標設計為盾牌、圓點或長方形，增添了水下或低光源夜間的讀取便利性，搭配抗刮磨的藍色陶瓷表圈與醒目的紅色GMT指針，輕鬆融入日常生活，訂價59,000元。

King Seiko的VANAC SLA083J1腕表則延續了過往年代King Seiko的稜角鮮明，洋溢懷舊風格。紫色面盤的這款時計原型作問世於1972年，新作則以東京地平線為靈感，捕捉大氣中的魔幻浪漫。表款選用了高階的8L45機械機芯為動力，同時12點鐘方向的V型時標、秒針末端的V字母，也像致敬每一次大谷翔平在球場上的勝利（Victory），充滿力量感的表殼則也讓人聯想到大谷翔平的犀利球路，在空中呼嘯而過之後，為全場留下了驚艷與歡呼。

大谷翔平配戴的King Seiko VANAC腕表SLA083J1，8L45機械機芯、41毫米、精鋼、時間與日期顯示、72小時動力儲存，95,000元。圖／SEIKO提供
大谷翔平配戴的King Seiko VANAC腕表SLA083J1，8L45機械機芯、41毫米、精鋼、時間與日期顯示、72小時動力儲存，95,000元。圖／SEIKO提供

抗磨的藍色陶瓷表圈、可分為六段調節的鍊帶，以及GMT兩地時間功能，都讓 Prospex SPB519J1腕表輕鬆迎接生活中的不同挑戰。圖／SEIKO提供
抗磨的藍色陶瓷表圈、可分為六段調節的鍊帶，以及GMT兩地時間功能，都讓 Prospex SPB519J1腕表輕鬆迎接生活中的不同挑戰。圖／SEIKO提供

Seiko Prospex大谷翔平配戴款SPB519J1，精鋼、41毫米、6R54機械機芯、時間與日期顯示、GMT兩地時間功能、防水300米，59,000元。圖／SEIKO提供
Seiko Prospex大谷翔平配戴款SPB519J1，精鋼、41毫米、6R54機械機芯、時間與日期顯示、GMT兩地時間功能、防水300米，59,000元。圖／SEIKO提供

1970年代的King Seiko VANAC腕表，曾展現在鏡面、表殼型態的豐沛多元。圖／SEIKO提供
1970年代的King Seiko VANAC腕表，曾展現在鏡面、表殼型態的豐沛多元。圖／SEIKO提供

大谷翔平 日本

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